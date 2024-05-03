الجمعة 24 شوال 1445 ﻫ - 3 مايو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

فيديو.. مقتل 31 على الأقل وفقدان أكثر من 70 جراء أمطار غزيرة جنوب البرازيل

منذ دقيقتين
أمطار وفيضانات في البرازيل

أمطار وفيضانات في البرازيل

A A A
طباعة المقال

قالت السلطات المحلية في البرازيل (الجمعة 3-5-2024) إن أمطارا غزيرة هطلت في ولاية ريو جراندي دو سول في أقصى جنوب البلاد تسببت في مقتل 31 شخصا، ومن المتوقع أن يرتفع عدد القتلى إذ لا يزال العشرات في عداد المفقودين.

وذكر الدفاع المدني في ريو جراندي دو سول أنه لا يزال ما يربو على 70 شخصا في عداد المفقودين ونزح ما لا يقل عن 17 ألفا في الولاية المتاخمة لأوروجواي والأرجنتين، والتي تضررت تقريبا نصف مدنها البالغ عددها 497 مدينة.

وفي العديد من المدن، غمرت المياه الشوارع تماما ودُمرت طرق وجسور. وتسببت العاصفة أيضا في حدوث انهيارات أرضية وانهيار جزئي لهيكل سد في محطة صغيرة للطاقة الكهرومائية.

وقالت السلطات إن سدا آخر في مدينة بينتو جونكالفيس مُعرض أيضا لخطر الانهيار، وأمرت الأشخاص الذين يقطنون بالقرب منه بإخلاء منازلهم.

وقال إدواردو ليتشي حاكم الولاية في بث مباشر على وسائل التواصل الاجتماعي أمس الخميس “إن الوضع ليس حرجا فحسب لكن ربما يكون أخطر موقف تتعرض له الولاية على الإطلاق”.

وأضاف أن عدد القتلى سيرتفع على الأرجح لأن السلطات لم تتمكن من الوصول إلى مناطق معينة.

وسافر الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا إلى الولاية أمس الخميس لزيارة الأماكن المتضررة ومناقشة جهود الإنقاذ مع الحاكم.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

وليام بيرنز
غزة تحت النار
مدير "سي.آي.إيه" في القاهرة لحضور اجتماعات بشأن الحرب في غزة
شعار منظمة أوبك
تحالف أوبك+: العراق وكازاخستان يتفقان على تعويض تجاوُز حصص إنتاجهما النفطي
خريطة إقليم دارفور السوداني
اشتباكات السودان
الأمم المتحدة: إغلاق ممر المساعدات الحيوي إلى دارفور بالسودان جراء العنف

الأكثر قراءة

تيك توك
توقيف طبيب في قضية "عصابة التيكتوكرز"
اختلاس مبلغ كبير من بنك موريتانيا المركزي
اختلاسات مالية في مصرف معروف.. والقضاء اللبناني يتحرك
حدود مالي والنيجر وبوركينا فاسو
الوضع خطير في النيجر.. قوات روسية تدخل قاعدة تتمركز فيها قوات أمريكية