فيديو.. مقتل 40 شخصا في انهيار جسر معلق بالهند

قالت وسائل إعلام هندية، الأحد، إن 40 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم وأصيب أكثر من 100 آخرين، إثر انهيار جسر معلق في ولاية غوجارات غربي البلاد.

وذكرت بعض التقارير المحلية أن عدة أشخاص سقطوا في نهر ماتشو إثر انهيار الجسر في موربي بولاية غوجارات، وأن عمليات الإنقاذ جارية.

وأشارت إلى أنه يمكن أن يكون هناك العديد من السياح من بين المصابين.

من جهته ذكر موقع “zee” الهندي أن أكثر من 500 سقطوا في النهر.

وتحدث رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى رئيس وزراء ولاية غوجارات، بوبندرا باتيل، ومسؤولين آخرين بشأن الحادث.

وقال بيان من مكتب رئيس الوزراء إن مودي أمر بتعبئة عاجلة لفرق الإنقاذ.

PM @narendramodi spoke to Gujarat CM @Bhupendrapbjp and other officials regarding the mishap in Morbi. He has sought urgent mobilisation of teams for rescue ops. He has asked that the situation be closely and continuously monitored, and extend all possible help to those affected. — PMO India (@PMOIndia) October 30, 2022

وغرد باتيل “أنا حزين للغاية لمأساة انهيار الجسر المعلق في موربي.. عمليات الإغاثة والإنقاذ جارية.. أنا على اتصال دائم بإدارة المنطقة في هذا الصدد”.

وبحسب التقارير، فقد أعيد فتح الجسر المعلق مؤخرا بعد الصيانة، كما أشارت إلى أن الجسر كان يحمل عددا من الأشخاص يفوق طاقته.

#WATCH | Several people feared to be injured after a cable bridge collapsed in the Machchhu river in Gujarat's Morbi area today. Further details awaited. pic.twitter.com/hHZnnHm47L — ANI (@ANI) October 30, 2022

#BREAKING: JUST IN – Cable Bridge with hundreds of people collapses in the Machchhu river, Morbi area, Gujarat, India https://t.co/f4rBd3gyiz pic.twitter.com/GmzCY0xQXH — Insider News (@InsiderNewsKe) October 30, 2022