فيديو.. مقتل 40 شخصا في انهيار جسر معلق بالهند

قالت وسائل إعلام هندية، الأحد، إن 40 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم وأصيب أكثر من 100 آخرين، إثر انهيار جسر معلق في ولاية غوجارات غربي البلاد.

وذكرت بعض التقارير المحلية أن عدة أشخاص سقطوا في نهر ماتشو إثر انهيار الجسر في موربي بولاية غوجارات، وأن عمليات الإنقاذ جارية.

وأشارت إلى أنه يمكن أن يكون هناك العديد من السياح من بين المصابين.

من جهته ذكر موقع “zee” الهندي أن أكثر من 500 سقطوا في النهر.

وتحدث رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى رئيس وزراء ولاية غوجارات، بوبندرا باتيل، ومسؤولين آخرين بشأن الحادث.

وقال بيان من مكتب رئيس الوزراء إن مودي أمر بتعبئة عاجلة لفرق الإنقاذ.

