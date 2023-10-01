فيديو.. مقتل 7 أشخاص جراء حريق داخل ملهى ليلي في إسبانيا

قال رئيس بلدية مرسية في جنوب شرق إسبانيا إن ما لا يقل عن سبعة أشخاص لقوا حتفهم جراء حريق في ملهى ليلي بينما لا تزال فرق الإنقاذ تبحث عن أشخاص غير معلوم مصيرهم بعد الحادث.

وقالت إدارة الطوارئ على منصة التواصل الاجتماعي إكس، المعروفة سابقا باسم تويتر، إن الحريق اندلع في الساعات الأولى من اليوم الأحد 1\10\2023 في ملهى تياتر بمنطقة أتالاياس الواقعة على أطراف مرسية.

وأظهر مقطع مصور نشر على حساب إدارة الطوارئ في مرسية على إكس فرق الإطفاء وهي تحاول السيطرة على ألسنة اللهب داخل الملهى الليلي كما أظهر المقطع السطح وقد دمرت النيران جزءا منه.

❗️إعلام: مصرع 7 أشخاص على الأقل إثر حريق نشب في ملهى ليلي بمدينة مُرسية جنوب شرقي إسبانيا، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد. pic.twitter.com/js2l7pqp51 — Sputnik Arabic (@sputnik_ar) October 1, 2023

وكتب خوسيه بايستا رئيس البلدية على إكس “ارتفع عدد القتلى داخل الملهى الليلي في أتالاياس إلى سبعة”.

وقال لقناة 24 ساعة الإخبارية بالتلفزيون الإسباني “نحن مكلومون”، وأضاف أن فرق الإنقاذ تواصل البحث عن أشخاص في عداد المفقودين.

وأضاف أن الحريق اندلع في حوالي الساعة السادسة صباحا بالتوقيت المحلي وتمت السيطرة عليه.

وأوضح أن خدمات الطوارئ تعمل على معرفة سبب اندلاع الحريق.

وذكر أن أربعة أشخاص يتلقون العلاج في المستشفى جراء استنشاق الدخان.