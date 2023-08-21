الثلاثاء 5 صفر 1445 ﻫ - 22 أغسطس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

فيديو.. سلوان موميكا يتعرض للضرب في السويد

منذ 37 دقيقة
آخر تحديث: 21 - أغسطس - 2023 11:27 مساءً
سلوان موميكا

سلوان موميكا

A A A
طباعة المقال

تعرض العراقي سلوان موميكا الذي احرق نسخ من “القرأن الكريم”، الى الضرب في الشارع على يد شاب يرتدي قفازات ملاكمة، وذلك بعد تخلت الحكومة عن حمايته في السويد.

هذا وأحرق الأخير نسخة من المصحف في الشهر الماضي أمام المسجد الرئيسي في ستوكهولم، كما قام بمظاهرة أمام السفارة العراقية في ستوكهولم في يوليو\تموز قال إنه سيحرق فيها نسخة من المصحف، لكنه لم يفعل ذلك.

وبعد الهجوم الكبير على دولة السويد، ذكرت وسائل إعلام أن وكالة الهجرة السويدية تعيد فحص تصريح الإقامة الممنوح للاجئ عراقي كان وراء عدة حوادث لتدنيس المصحف في ستوكهولم في الأسابيع الأخيرة مما أثار غصب المسلمين في جميع أنحاء العالم.

هذا وأفادت وكالة الأنباء السويدية “تي.تي”، بأن الرجل لديه تصريح بالإقامة المؤقتة في السويد من المقرر أن تنتهي صلاحيته في عام 2024 لكن الوكالة تعيد النظر في موضوعه الآن.

    المزيد من أخبار العالم

    علم روسيا
    روسيا.. مقتل 8 بينهم 4 اطفال في تصادم سيارتين جنوب البلاد
    الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    زيلينسكي: اليونان ستشارك في تدريب طيارينا على طائرات إف-16
    قادة الانقلاب في النيجر
    "إيكواس" ترفض اقتراح انقلابيّي النيجر: استعيدوا النظام الدستوريّ فورًا

    الأكثر قراءة

    اجتجاجات في السويداء السورية
    "برا برا برا بشار يطلع برا".. هتافات واحتجاجات في السويداء السورية
    نيمار دا سيلفا
    بعد الاستقبال الأسطوري.. إصابة نيمار تحبط جماهير الهلال السعودي!
    شعار نادي البرج
    فيديو لإشكال كبير في ملعب جونيه.. وقرار حاسم من نادي البرج!