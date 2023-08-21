فيديو.. سلوان موميكا يتعرض للضرب في السويد

تعرض العراقي سلوان موميكا الذي احرق نسخ من “القرأن الكريم”، الى الضرب في الشارع على يد شاب يرتدي قفازات ملاكمة، وذلك بعد تخلت الحكومة عن حمايته في السويد.

هذا وأحرق الأخير نسخة من المصحف في الشهر الماضي أمام المسجد الرئيسي في ستوكهولم، كما قام بمظاهرة أمام السفارة العراقية في ستوكهولم في يوليو\تموز قال إنه سيحرق فيها نسخة من المصحف، لكنه لم يفعل ذلك.

وبعد الهجوم الكبير على دولة السويد، ذكرت وسائل إعلام أن وكالة الهجرة السويدية تعيد فحص تصريح الإقامة الممنوح للاجئ عراقي كان وراء عدة حوادث لتدنيس المصحف في ستوكهولم في الأسابيع الأخيرة مما أثار غصب المسلمين في جميع أنحاء العالم.

هذا وأفادت وكالة الأنباء السويدية “تي.تي”، بأن الرجل لديه تصريح بالإقامة المؤقتة في السويد من المقرر أن تنتهي صلاحيته في عام 2024 لكن الوكالة تعيد النظر في موضوعه الآن.