فيديو.. سلوان موميكا يتعرض للضرب في السويد

تعرض العراقي سلوان موميكا الذي احرق نسخ من “القرأن الكريم”، الى الضرب في الشارع على يد شاب يرتدي قفازات ملاكمة، وذلك بعد تخلت الحكومة عن حمايته في السويد.
شاب يرتدي قفازات ملاكمة يضرب سلوان موميكا الذي أحرق نسخ من "القرآن الكريم" في السويد#ثريد #تريند #العراق #sweden #iraq pic.twitter.com/X9tzQnXt4M
— Sawt Beirut International (@SawtBeirut) August 21, 2023
هذا وأحرق الأخير نسخة من المصحف في الشهر الماضي أمام المسجد الرئيسي في ستوكهولم، كما قام بمظاهرة أمام السفارة العراقية في ستوكهولم في يوليو\تموز قال إنه سيحرق فيها نسخة من المصحف، لكنه لم يفعل ذلك.
وبعد الهجوم الكبير على دولة السويد، ذكرت وسائل إعلام أن وكالة الهجرة السويدية تعيد فحص تصريح الإقامة الممنوح للاجئ عراقي كان وراء عدة حوادث لتدنيس المصحف في ستوكهولم في الأسابيع الأخيرة مما أثار غصب المسلمين في جميع أنحاء العالم.
هذا وأفادت وكالة الأنباء السويدية “تي.تي”، بأن الرجل لديه تصريح بالإقامة المؤقتة في السويد من المقرر أن تنتهي صلاحيته في عام 2024 لكن الوكالة تعيد النظر في موضوعه الآن.