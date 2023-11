فيديو.. ملك بريطانيا يشيد بثقافة البوب الكورية الجنوبية أمام الرئيس "يون سوك يول"

ألقى الملك تشارلز خطابًا يتضمن إشارات إلى ثقافة البوب الكوري في مأدبة رسمية كبيرة في قصر باكنغهام لرئيس كوريا الجنوبية “يون سوك يول”.

وفي حديثه أمام أكثر من 300 من الحاضرين في المأدبة الرسمية، بما في ذلك المغنية BLACKPINK، رحب بهم بكلمة كورية بسيطة: “Yeong-gug-e osin Geos-eul hwan-yeonghabnida [مرحبًا بكم في بريطانيا]”.

وبمناسبة الذكرى السنوية الـ 140 للعلاقات الدبلوماسية بين كوريا والمملكة المتحدة، وصفها الملك بأنها “شراكة ازدهرت فيها العلاقات الشخصية الوثيقة، التي تعززت على مدى عقود عديدة، اليوم لتتحول إلى شعور حقيقي بالمودة، بين مجتمعاتنا في العديد المستويات”.

حتى أنه مازح بشأن زيارته للبلاد في عام 1992 مع الأميرة الراحلة ديانا، قائلاً: “للأسف، عندما كنت في سيول طوال تلك السنوات الماضية، لست متأكدًا من أنني طورت الكثير مما يمكن تسميته بأسلوب جانج نام!” ‘

وسلط الملك الضوء على “الرحلة الرائعة” التي قامت بها كوريا خلال فترة حياته، قائلا: “لقد خلق الكوريون معجزة”.

وأضاف: «حتى في وقت زيارتي الأخيرة، كان من الواضح أن تلك الرحلة كانت في بدايتها للتو. واستمر اندفاع جمهورية كوريا وطاقتها على قدم وساق، ومعها، استمر التأثير على حياة البريطانيين. ومن الثلاجات والشاشات المسطحة إلى الهواتف الذكية وأشباه الموصلات، فمن الواضح أن نموذج الكفاءة الصناعية الذي لمحته في سيول قبل ثلاثين عاما أصبح مثالا للإبداع التكنولوجي اليوم. ‘

كما أشاد بانفجار الثقافة الكورية، وقال: “لقد طابقت كوريا داني بويل مع بونغ جون هو، وجيمس بوند مع Squid Game، وفرقة البيتلز Let It Be مع Dynamite لفرقة BTS”.

وأضاف “تشترك ثقافاتنا في قدرة رائعة على أسر الخيال في جميع أنحاء العالم، وتحويل ما يسمى بالقوة الناعمة إلى قوة عظمى مشتركة. ومع ذلك، أخشى أنه من غير المرجح أن أتبع خطى الملك سيجونغ وأنشئ أبجدية جديدة تمامًا!’

كما أشاد بالتزام كوريا تجاه البيئة على الرغم من التغيرات الكبيرة التي شهدتها البلاد.

وقال: “إن جمهورية كوريا، باعتبارها واحدة من الدول القليلة جدًا التي أنهت القرن العشرين بأشجار أكثر مما كانت عليه في بداية القرن، أدركت ذلك دائمًا”.

“ويسعدني أن ألاحظ التزامكم الراسخ بالاستثمار في التقنيات الخالية من الكربون والطاقة النووية المدنية والطاقة المتجددة، في شراكة وثيقة مع الخبرة الصناعية والسياسية في المملكة المتحدة في القطاعات الحيوية مثل طاقة الرياح البحرية.

“إنه أمر ملهم بشكل خاص أن نرى جيل الشباب في كوريا يتبنى هذه القضية. أشيد بجيني وجيسو وليزا وروزي، المعروفات بشكل جماعي باسم BLACKPINK، لدورهن في إيصال رسالة الاستدامة البيئية إلى الجمهور العالمي كسفراء لرئاسة المملكة المتحدة لمؤتمر الأطراف السادس والعشرين، وبعد ذلك كمدافعين عن الأمم المتحدة المستدامة. أهداف التنمية.

لا يسعني إلا الإعجاب بالطريقة التي يمكنهم بها إعطاء الأولوية لهذه القضايا الحيوية، فضلاً عن كونهم نجومًا عالميين. ‘

وقال الملك إن والدته الراحلة، التي زارتها آخر مرة عام 1999، أذهلتها حرارة الترحيب التي حظيت بها وجمال البلاد.

وقال إنه يتطلع إلى مستقبل يتمتع بعلاقات أوثق في مجالات متنوعة مثل كرة القدم والتعليم والعلوم والدفاع.

كما سلط الضوء على الروابط الوثيقة بين القوات المسلحة الكورية والمملكة المتحدة.

وقال “قبل سبعين عاما، في الحرب الكورية، قاتل الجنود البريطانيون ببسالة إلى جانب شعبكم، تحت راية الأمم المتحدة، من أجل حرية جمهورية كوريا”.

لقد لقي أكثر من 1000 منهم حتفهم ودُفن ما يقرب من 900 اليوم في بوسان. ونحن فخورون للغاية بأن نحيي قدامى المحاربين الذين شاركوا في ذلك الصراع، وأن نتذكر أولئك الذين لم يعودوا معنا. كل أولئك الذين ناضلوا من أجل بقاء جمهوريتكم الناشئة معجبون بما أصبحت عليه بلادكم.

“من خلال عرقهم وكدحهم، وفي ظل الطغيان والتهديد الدائم بالعدوان، قام الكوريون على مدى سبعة عقود ببناء معقل للديمقراطية وحقوق الإنسان والحرية. وفي عالم حيث تتعرض هذه القيم للتحدي، للأسف، كما لم يحدث من قبل في حياتنا، تقف جمهورية كوريا والمملكة المتحدة جنباً إلى جنب في الدفاع عن كل ما نعتز به. ‘

واختتم الملك بمحاولة أخرى للغة الكورية – مستخدمًا كلمات الهتاف – قائلًا: “وهكذا، سيدي الرئيس، السيدة كيم، إنه لمن دواعي الفخر والسرور أن أقترح نخب الـ 140 عامًا القادمة من العلاقات الكورية البريطانية”. ويهايو! ‘

ومن الواضح أن محاولات الملك للغة الكورية أسعدت الرئيس وحصلت على جولة غير مسبوقة من التصفيق.

وكانت هناك كلمات جميلة أيضًا من رئيس كوريا، الذي قال إنه “تأثر بشدة” بـ “التحضيرات الطيبة ودفء ضيافتكم”.

وأضاف: “في ظل حكم جلالتكم، تزدهر المملكة المتحدة – بقوة متجددة – بخطوات كبيرة.

إن القيادة الرائعة لجلالتكم لا تعمل على جمع شعب الكومنولث معًا فحسب، بل إنها تنعش روح كومنولث الأمم ذاتها.

“إلى جانب الكرامة المحترمة العميقة التي تظهرها جلالتك للشعب كعاهل، فإن الشعب البريطاني والشعوب في جميع أنحاء العالم يقدرون شخصيتك المتواضعة. نشيد جميعًا بشغفك الصادق تجاه حماية البيئة، ورعاية أفراد المجتمع الأكثر ضعفًا، وتوريث مستقبل أفضل لشبابنا.

“بالنسبة لي، أيها الصديق العادل، المملكة المتحدة، لا يمكنك أن تصبح عجوزًا أبدًا.”