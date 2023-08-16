فيديو.. ممارسات جنسية فاحشة وإدمان للمخدرات وفضائح تلاحق نجل الرئيس بايدن!

يبدو أن متاعب الرئيس الأمريكي جو بايدن لن تنتهي في وقت قريب، وأحلامه بتأمين فترة رئاسية ثانية بدأت بالتلاشي مع قرب موعد الانتخابات وكثرة المشاكل السياسية والاقتصادية في الولايات المتحدة.

الفضيحة الجديدة تأتي بعد محاولات بايدن الوقوف مع ابنه الوحيد المتبقي على قيد الحياة هانتر بايدن، بعدما تم توقيف الأخير واعترافه بارتكاب مخالفات ضريبية ضخمة وبجريمة حيازة سلاح غير قانوني وتعاطي المخدرات والممنوعات. ولأن هانتر هو ابن الرئيس الأمريكي استطاع التوصل لاتفاق مع الادعاء العام يخلصه من الورطة، إذ يتم سجنه لوقت قصير جداً ثم يخرج، لكن القضاء الأمريكي رفض تمرير اتفاق الادعاء بسبب طبيعته غير العادية، في إشارة إلى أن اتفاق كهذا لا يحصل عليه عادة من ارتكب هذه الجرائم.

وقد بدأ نواب في مجلسي الشيوخ والنواب الحديث عن ضرورة بدء إجراءات لعزل بايدن وفق احتمالية إساءته استخدام السلطة والضغط على الادعاء لتمرير صفقة لا تتناسب مع جرائم هانتر، وهو ما يجعل موقف الرئيس الأمريكي غاية في الصعوبة وأمام خطر كبير.

فهل اقترب عزل جو بايدن وتنحيته عن منصب الرئاسة؟ وحتى في حالة استمراره في السلطة هل أصبحت فرصه في الفوز في الانتخابات القادمة شبه معدومة؟