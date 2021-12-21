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فيديو.. مناورات عسكرية إيرانية تخللها إطلاق صواريخ باليستية

21 - ديسمبر - 2021
آخر تحديث: 21 - ديسمبر - 2021 3:32 مساءً
تدريبات عسكرية إيرانية- أرشيفية

تدريبات عسكرية إيرانية- أرشيفية

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أطلق الحرس الثوري صواريخ باليستية وصواريخ كروز، الثلاثاء، خلال مناورات حربية في الخليج، وسط تصاعد حدة التوتر مع الولايات المتحدة وإسرائيل حول خطط إسرائيلية محتملة لاستهداف مواقع نووية في إيران، وفق ما ذكر التلفزيون الرسمي الإيراني.

وقال قائد الحرس الثوري الجنرال حسين سلامي للتلفزيون إن “استخدام القوات البحرية التابعة للحرس الثوري صواريخ باليستية يمثل مفهوما جديدا. لقد أصابت أهدافها بدقة 100 بالمئة”.

https://twitter.com/Kaala_Nag/status/1473253188660772869

وتقول إيران إن صواريخها الباليستية يبلغ مداها 2000 كيلومتر وقادرة على الوصول إلى إسرائيل والقواعد الأميركية في المنطقة.

https://twitter.com/Kaala_Nag/status/1473255448765734920

وحذرت إيران، الاثنين، من رد “ساحق” على أي تحرك يستهدفها من جانب إسرائيل التي تعارض جهود القوى العالمية لإعادة العمل بالاتفاق النووي لعام 2015، وتهدد منذ فترة طويلة بعمل عسكري إذا فشلت الدبلوماسية في منع طهران من امتلاك قنبلة نووية.

وتقول إيران إن أهداف برنامجها النووي سلمية.

ويسود اعتقاد على نطاق واسع بأن إسرائيل هي الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تمتلك ترسانة نووية.

وتقول إيران إن أهداف برنامجها النووي سلمية.

ويسود اعتقاد على نطاق واسع بأن إسرائيل هي الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تمتلك ترسانة نووية.

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