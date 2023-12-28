الخميس 15 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 28 ديسمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

فيديو.. نائب أردني أحرق علم إسرائيل خلال جلسة للبرلمان العربي

منذ 10 دقائق
نائب أردني

نائب أردني

A A A
طباعة المقال

أحرق النائب الأردني بالبرلمان العربي خليل عطية، علم إسرائيل خلال جلسة البرلمان اليوم الخميس بالقاعة الرئيسية للجامعة العربية وداسه بقدمه بعد رميه على أرض المنصة التي كان يقف عليها.

ومع اليوم الخميس 28 ديسمبر، دخلت الحرب على قطاع غزة يومها الـ83 حيث تستمر الاشتباكات في ظل قصف إسرائيلي مكثف لمدن ومحافظات شمال وجنوب القطاع.

ويترافق هذا القصف مع كارثة إنسانية وصحية تضرب القطاع وساكنيه في سابقة لا مثيل لها في تاريخ المواجهات بين قطاع غزة والجيش الإسرائيلي.

بدورها، أعلنت وزارة الصحة في القطاع اليوم استشهاد 21320 فلسطينيا وإصابة 55603 آخرين، جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ 7 أكتوبر.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، إن القوات الإسرائيلية “ارتكبت 20 مجزرة بحق عائلات بأكملها راح ضحيتها 210 شهداء و360 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية”.

وعلى إثر الحرب المستمرة شهدت العديد من المدن والعواصم العالمية موجات عارمة من المظاهرات المؤيدة لفلسطين، فضلا عن إدانات شعبية ورسمية وأممية من مختلف البلدان وتخللها مطالبات بالوقف الفوري لإطلاق النار.

 

    المصدر :
  • وكالات

المزيد من أخبار العالم

أمريكا
ارتفاع طلبات إعانة البطالة في أميركا يتجاوز التوقعات
مستشار الأمن القومي الإسرائيلي السابق مئير بن شبات
غزة تحت النار
بن شبات: الظروف التي تعمل فيها قواتنا أصبحت أصعب مما كانت
آثار الدمار في غزة
غزة تحت النار
بروفيسور نرويجي: هناك معايير أخلاقية مزدوجة عندما يتعلق الأمر بإسرائيل

الأكثر قراءة

قائد الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي
قائد الأركان الإسرائيلي: الموافقة على خطط الهجوم على لبنان "تمت"
الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو
عملية مثلثة الأضلاع بتوقيع "أميركي – إسرائيلي"
تلفريك جونية
بالفيديو.. حادث مرعب في تلفريك جونية وعالقون على ارتفاع كبير!