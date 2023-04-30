فيديو.. ناشط كويتي يهتف "الحرية لفلسطين" امام عائلة اسرائيلية في مطار دبي

خلال الايام الماضية انتشر مقطع فيديو لناشط كويتي عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتجاوز ملايين المشاهدات، وذلك اثناء تواجده في مطار دبي، ويظهر الناشط وهو يهتف “الحرية لفلسطين” أمام عائلة إسرائيلية اثناء تواجدها في المطار.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد لموقف المطيري المنسجم مع موقف الكويت الرافض للتطبيع، وبين معارض له ولأسلوبه الذي اعتبروه أنه “ترويع للأطفال” على حد وصفهم.

المقطع الذي نشره المطيري لا يتجاوز الدقيقة، وتظهر فيه شابة مع ثلاثة أطفال، ويظهر صوت الرجل في الخلفية دون إظهار وجهه وهو يهتف لفلسطين، وأُرفق مع المقطع صورة لذيل طائرة مرسوم عليها علم إسرائيلي.

وعنون صاحب المقطع تغريدته بقوله: “حبيت بس اغثهم وانا راجع من دبي ما تحملت أخليهم يتونسون”، فيما يظهر أنه يقصد به التكدير على أفراد العائلة الإسرائيلية المصورة.

الناشط الكويتي وليد المطيري يهتف أمام مجموعة من المسافرين الإسرائيليين بمطار دبي بـ "الحرية لفلسطين"#الجزيرة #فيديو pic.twitter.com/sUCVIPPFKq — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) April 29, 2023