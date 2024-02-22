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فيديو.. هجوم "مباغت" يستهدف حاجزاً عسكرياً إسرائيلياً قرب "معاليه أدوميم" شرقي القدس

منذ 45 دقيقة
آخر تحديث: 22 - فبراير - 2024 8:58 صباحًا
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أعلنت خدمة الإسعاف الإسرائيلية أن هجوماً بإطلاق النار لمقتل جندي وإصابة ثمانية أشخاص آخرين على طريق سريع على مشارف القدس بالقرب من مستوطنة معاليه أدوميم اليوم الخميس.

وذكرت خدمة الإسعاف أن بعض المصابين في حالة خطيرة.

وقالت هيئة البث العامة الإسرائيلية (راديو كان) إنه تم “تحييد” منفذ إطلاق النار على ما يبدو.

وفي التفاصيل، قالت القناة 13 العبرية، قالت إن أحد منفذي العملية تعمّد الاصطدام بأحد المركبات لافتعال حادث وتسبب بأزمة سير خانقة ومن ثم ترجّل المنفذون الثلاثة وفتحوا النار على المركبات بشكل مباشر بواسطة بندقيتين M16 ومسدس.

كما اعتبرت وسائل إعلام إسرائيلية أن عملية “معاليه أدوميم” مخطط لها جيداً ولم نر مثلها منذ فترة طويلة من حيث الترجل من السيارة والبدء بإطلاق النار في زحمة السير.

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