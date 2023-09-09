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فيديو.. هجوم يستهدف السفارة الإيرانية في باريس

منذ 56 دقيقة
هجوم يستهدف السفارة الإيرانية في باريس

هجوم يستهدف السفارة الإيرانية في باريس

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تعرضت السفارة الإيرانية في العاصمة الفرنسية باريس لهجوم شنه إيرانيون غاضبون (السبت 9-9-2023).

وأظهرت صور ومقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تعرض السفارة الإيرانية في باريس إلى هجوم أدى إلى اشتعال النيران في أجزاء من السفارة.

من جهتها وصفت وسائل إعلام إيرانية الهجوم على سفارة طهران في باريس بـ”الجبان”، مؤكدة أن “الباب الخلفي لمبنى السفارة قد احترق وأن التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الحادث”.

وأضافت، أنه “بموجب اتفاقية فيينا، تلتزم الشرطة وقوات الأمن الفرنسية بالحفاظ على أمن المواقع الدبلوماسية التابعة لجمهورية إيران الإسلامية”، متهمة إياها بـ”عدم الالتزام بهذه التعهدات”.

ولم تعلق وكالات الأنباء الرسمية أو السلطات الفرنسية على هذا الأمر حتى الآن.

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