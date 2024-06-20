فيديو.. هدية لطيفة من زعيم كوريا الشمالية لبوتين

ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الخميس أن كيم جونج أون زعيم كوريا الشمالية أهدى كلبين من سلالة بونجسان المحلية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وبونجسان هي سلالة من كلاب الصيد موطنها الأصلي في منطقة في شمال كوريا الشمالية.

وفي مقطع بثه التلفزيون المركزي الكوري الرسمي اليوم الخميس، ظهر كيم وبوتين وهما ينظران إلى الكلبين، اللذين كانا مربوطين بسياج مغطى بالورود.

وأظهر الزعيمان اهتماما مشتركا تجاه الحيوانات إذ أطعم كيم أحد الأحصنة قطعا من الجزر فيما ربت بوتين على رأسه. كما تبادلا قيادة سيارة ليموزين روسية الصنع من طراز أوروس أمس الأربعاء.

وفي عام 2019، نشرت وسائل إعلام محلية صورا للزعيم الكوري الشمالي وهو يمتطي حصانا أبيض في جبل بايكتو أثناء تساقط الثلوج، وقد أثارت ضجة كبيرة على الإنترنت وأصبحت موضوعا شائعا للمقتطفات الساخرة (الميمز).

وشوهد وهو يمتطي حصانا أبيض مرة أخرى في فيديو دعائي عام 2022.

ونشرت وسائل إعلام روسية صورا تم التقاطها لبوتين، الذي يهتم بلياقته البدنية، دون قميص عدة مرات وهو يمتطي حصانا بنيا ويرتدي نظارات شمسية وسلسلة ذهبية وسروالا عسكريا.