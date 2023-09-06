فيديو.. وزير سويدي يستعد لقيادة الحافلة في بلد عربي!

حصل موقف طريف “يوهان فورسيل” وزير التعاون التنموي والتجارة الخارجية السويدي على هامش زيارته لمصر وهو يستعد لقيادة حافلة مصنعة في مصر ممارخاً إحدى الدبلوماسيات السويديات في وفده قائلاً: يجب أن تشتري تذكرة قبل الصعود، لترد عليه قائلة: الحافلة لم تتحرك بعد و عليك وضع كلتا يديك على المقود.

På plats i Egypten för att träffa svenska företag som verkar här. Till exempel Volvo Bussar som snart kommer börja tillverka elbussar för att exporteras till den europeiska marknaden. En milstolpe för den gröna omställningen. pic.twitter.com/x8sTpyk5Z1 — Johan Forssell (@JohanForssell) September 4, 2023

و كانت مصر‬⁩ قد اتفقت مع السويد تصدير باصات كهربائية إلى أوربا ، حيث شهد “أحمد سمير” وزير التجارة والصناعة المصري‬⁩ ونظيره ⁧‫السويدي‬⁩ “فورسيل” توقيع إتفاقية لتصنيع مشترك بين البلدين.

ومن المفترض أن تقوم شركة صناعة وسائل النقل MCV المصرية بالتعاون شركة فولفو VOLVO السويدية الشهيرة بتصنيع “أتوبيسات” كهربائية بغية التصدير، وبنسبة مكون محلي مصري تبلغ 50%، و قام كل من “كريم غبور” الرئيس التنفيذي لشركة MCV و “آنا وستبيرج” الرئيس التنفيذي لشركة VOLVO بالتوقيع على ذلك.

يذكر بأن الوزير السويدي قام بزيارة إلى أهرامات مصر والمتحف المصري على هامش زيارته، محتفياً بذلك على وسائل الإجتماعي، و مشيراً إلى الزيارة الأولى للعالم العربي التي قام بها “أولف كريسترسون” إلى شرم الشيخ في مصر نهاية العام الماضي من أجل المشاركة في مؤتمر المناخ كوب 27 الذي نظمته مصر بالتعاون مع الأمم المتحدة.