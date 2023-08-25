فيديو.. وسيم الأسد يقود مسيرة بالسيارات الفارهة دعماً للنظام السوري

نظّم عدد من الموالين لبشار الأسد بقيادة ابن عمه المعاقب دولياً “وسيم الأسد”، مسيرات جوالة بالسيارات الحديث الفارهة في شوارع طرطوس ودمشق.

وسيم الأسد والمتهم بالقيام بالعديد من الأعمال المشبوهة وأبرزها تصدير الكبتاغون من سوريا، أكد ان المسيرات كانت للتعبير عن دعمهم لبشار الأسد الذي تشهد مناطق واسعة من سوريا وفي مقدمتها السويداء مظاهرات تطالب برحيله.

أما ردود فعل السوريين موالين ومعارضين فقد اتفقت هذه المرة على استنكار تصرفات ابن عم رأس النظام السوري، إذ علق أحدهم “طبيعي يلي راكب هيك سيارة ما رح يحس لا بالشعب ولا بالوضع الاقتصادي يلي عم نمر فيه لان بكل بساطة بنزين سيارته بعد ارتفاع السعر بكلف أكثر من 5 مليون بالشهر والـ 5 مليون قولا واحد ما راتب موظف معتر ببلدنا سوريا”.

ورد أحدهم “هؤلاء تجار دم ومخدرات وتجار بشر وأسيادهم تجار أزمات وحروب ويفضلون بقاء سوريا على هذا الحال”.

وكتب معلق آخر “ترا هيك أعداد دليل هزيمة مو دليل قوة.. محد بقى معبره مطالع المخابرات بالسيارات مسيرة، فيما أكد آخر أنهم المشاركين ما هم إلا مسؤولين وأولادهم الخائفين على مناصبهم ومصالحهم”.

وأبدا أحدهم استغرابه من توفر الوقود لتلك السيارات الفارهة، متسائلا “مو على اساس في أزمة محروقات؟ ولا موجودة ومسروقة للشبيحة بطالعوها بس وقت العازة وعادي الشعب يموت؟”

فيما قال آخر: “طبيعي يلي راكب هيك سيارة ما رح يحس لا بالشعب ولا بالوضع الاقتصادي يلي عم نمر فيه لان بكل بساطة بنزين سيارته بعد ارتفاع السعر بكلف أكثر من 5 مليون بالشهر والـ 5 مليون قولا واحد ماراتب موظف معتر ببلدنا سوريا”.

وكان وسيم الأسد المعاقب غربياً لتورطه بتصنيع وتهريب الكبتاغون دعا إلى مسيرات موالية لبشار الأسد بعد دعس صور الأخير والمطالبة بإسقاطه في السويداء ودرعا.