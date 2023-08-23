الأربعاء 7 صفر 1445 ﻫ - 23 أغسطس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

فيديو وصور.. اللحظات الأولى لتحطم طائرة قائد فاغنر شمال موسكو

منذ 14 دقيقة
آخر تحديث: 23 - أغسطس - 2023 8:45 مساءً
لحظة سقوط الطائرة المنكوبة

لحظة سقوط الطائرة المنكوبة

A A A
طباعة المقال

نشرت بعض صفحات التواصل الاجتماعي صورا قالت إنها لتحطم الطائرة الخاصة التي كان على متنها زعيم فاغنر يفغيني بريغوجين.

وذكرت وكالة تاس للأنباء، الأربعاء، نقلا عن وزارة الطوارئ الروسية أن عشرة قتلوا في سقوط طائرة خاصة في منطقة تفير شمالي العاصمة موسكو، وسط أنباء تفيد بأن قائد مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة يفغيني بريغوجين ربما كان على متنها.

وقالت وزارة الطوارئ الروسية في منشور على تطبيق تلغرام: “كان هناك 10 أشخاص على متن الطائرة، من بينهم طاقم من 3 أشخاص. وفقاً للمعلومات الأولية، قضى كل الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة”.

    المزيد من أخبار العالم

    يفغيني بريغوجين
    بينهم قائد فاغنر.. مقتل 10 أشخاص في تحطم طائرة خاصة بموسكو
    مقاتلات إف-16
    أمريكا توافق على بيع أنظمة تتبع مقاتلة إف-16 لتايوان
    الاقتصاد الأمريكي
    الاقتصاد الأمريكي يقترب من الركود

    الأكثر قراءة

    وزير الخارجية عبدالله بو حبيب
    الخارجية الأميركية ترفض تأمين حراسة أمنية لبو حبيب!
    وديع الشيخ
    صور.. عيد ميلاد اسطوري للنجم "وديع الشيخ" بمشاركة نخبة من النجوم والإعلاميين
    ليونيل ميسي
    شكوى جماعية ضد ميسي بالدوري الأمريكي.. السبب سيصدمك!