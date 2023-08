فيديو وصور.. اللحظات الأولى لتحطم طائرة قائد فاغنر شمال موسكو

نشرت بعض صفحات التواصل الاجتماعي صورا قالت إنها لتحطم الطائرة الخاصة التي كان على متنها زعيم فاغنر يفغيني بريغوجين.

وذكرت وكالة تاس للأنباء، الأربعاء، نقلا عن وزارة الطوارئ الروسية أن عشرة قتلوا في سقوط طائرة خاصة في منطقة تفير شمالي العاصمة موسكو، وسط أنباء تفيد بأن قائد مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة يفغيني بريغوجين ربما كان على متنها.

وقالت وزارة الطوارئ الروسية في منشور على تطبيق تلغرام: “كان هناك 10 أشخاص على متن الطائرة، من بينهم طاقم من 3 أشخاص. وفقاً للمعلومات الأولية، قضى كل الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة”.

‼️ Aircraft belonging to Prigozhin (head of the PMC Wagner) crashes in Russia – Russian media

Latest news by the Russian Ministry of Emergency Situations is that 10 people in board have been killed.#Prigozhin #Russian #Ukraine #WagnerGroup pic.twitter.com/eqvTbcyuqX

