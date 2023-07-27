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فيديو وصور.. انفجار يستهدف مقراً "لميليشيات إيرانية" في منطقة السيدة زينب بريف دمشق

منذ 11 دقيقة
انفجار يستهدف مقراً "لميليشيات إيرانية" في منطقة السيدة زينب

انفجار يستهدف مقراً "لميليشيات إيرانية" في منطقة السيدة زينب

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وقع انفجار ضخم في منطقة السيدة زينب بريف دمشق، نتج عن عبوة اسفة مزروعة أمام فندق قرب مقر عسكري للميليشيات الإيرانية، وفقاً لما أورده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ووفقاً للمرصد فقد أسفر الانفجار الضخم عن وقوع عدد من الجرحى في حصيلة أولية.

يشار إلى أن الانفجار هو الثاني خلال الـ 48 ساعة في المنطقة ذاتها.

وفي 25 تموز، سمع دوي انفجار في دمشق، ناجم عن انفجار دراجة نارية، بالقرب من حافلة في دوار الروضة بمدينة السيدة زينب، دون معرفة طبيعة التفجير، ما أدى لإصابة شخصين بجراح بالإضافة لأضرار مادية المنطقة، فيما تدخلت الجهات المعنية وفرضت طوقا أمنيا لمتابعة أسباب التفجير.

 

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