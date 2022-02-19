فيديو وصور “مروعة” لعاصفة يونيس في أوروبا.. بشر كادوا يطيرون وطائرات تتأرجح!!

تتعرض منطقة شمال غرب أوروبا للعاصفة “يونيس” المصحوبة برياح شديدة بلغت حوالي 196 كيلومترا في الساعة مما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص على الأقل وتسببت في انقطاع التيار الكهربائي عن عدة مدن بريطانية.

ونشرت صحيفة “ديلي ميل” فيديو لهبوط طائرة في أحد المطارات البريطانية وسط الرياح الشديدة التي بلغت سرعتها نحو 196 كيلومترا في الساعة.

وأسفرت العاصفة القادمة من المحيط الأطلسي نحو شمال غرب أوروبا، عن مقتل 8 أشخاص على الأقل، وتسببت في انقطاع التيار الكهربائي عن عشرات الآلاف وتدمير سقف ساحة في لندن.

ولقيت امرأة حتفها في لندن عندما اصطدمت سيارة كانت تستقلها في شجرة، وتوفي رجل في مركبة في ليفربول بسبب الحطام المتطاير. ولقي رجل آخر حتفه بعد اصطدام مركبته بشجرة سقطت في مقاطعة هامبشير جنوب إنجلترا.

وتم إلغاء 436 رحلة جوية في جميع أنحاء المملكة المتحدة بعد أن بلغت سرعة الرياح المصاحبة للعاصفة يونيس مستويات قياسية، وفقا لبيانات شركة سيريوم.

وقال وزير الأمن الداخلي داميان هيندز إن القوات البريطانية على أهبة الاستعداد للتعامل مع العواقب الناجمة عن الطقس. وأضاف “الجميع على أهبة الاستعداد وفي حالة تأهب”.

وفي هولندا، تسبب سقوط أشجار في مقتل ثلاثة أشخاص. وقالت إدارة الإطفاء في أمستردام إن شخصين لقيا حتفهما بسبب سقوط شجرتين في المدينة وثالث في منطقة ديمن القريبة.

وأرسلت الحكومة تحذيرات نصية تطالب السكان بالبقاء في بيوتهم، موضحة أن عليهم الاتصال بخدمات الطوارئ فقط في المواقف المهددة للحياة. وجاء في الرسالة “رقم الطوارئ لم يعد يتحمل المزيد من الاتصالات”.

وقالت قوة شرطة المدينة على تويتر “لا تخرجوا في الشوارع. الأمر خطير حقا”. وقال متحدث باسم مطار سخيبهول إن المطار ألغى نحو 390 رحلة طيران. وأعادت المدارس التلاميذ لبيوتهم مبكرا وأُلغيت رحلات القطارات في أنحاء البلاد.

وأصدر المعهد الملكي الهولندي للأرصاد الجوية تحذيرا “باللون الأحمر” يقول إن سرعة الرياح قد تصل إلى 130 كيلومترا في الساعة في المناطق الساحلية.