فيديو.. جولة لولي العهد والامير هاري خارج قلعة وندسور

أظهر فيديو ولي العهد البريطاني الأمير هاري وشقيقه الأمير هاري يتجولان خارج قلعة وندسور وذلك بعد اعتلاء العرش، الملك تشارلز الثالث السبت، رسمياً عرش بريطانيا.

ولي العهد البريطاني والأمير هاري يتجولان خارج قلعة وندسور

#العربية pic.twitter.com/34GvdJeYvX — العربية (@AlArabiya) September 10, 2022

وكان الملك قد قال في كلمة أمام المجلس، أكد ملك بريطانيا الجديد أنه يتعهد باحترام الدستور ودعم الحكومة وعمل البرلمان.

وقال تشارلز الثالث خلال إعلانه رسمياً ملكاً لبريطانيا في مراسم تاريخية إنه “يدرك جيدا الواجبات والمسؤوليات الكبيرة” المناطة بالملك.

وذكر العاهل البالغ 73 عاما أمام مجلس اعتلاء العرش الذي يضم مستشارين سياسيين ودينيين كبارا أنه سيبذل كل جهده ليكون على “المثال الملهم” لوالدته الملكة إليزابيث الثانية التي توفيت الخميس عن 96 عاما.

وأفاد المجلس في جلسة تاريخية متلفزة عقدت في قصر سانت جيمس بلندن أن “الأمير تشارلز فيليب آرثر جورج هو الآن، بوفاة جلالتها … ملكنا تشارلز الثالث … فليحفظ الرب الملك”.

ويتألف مجلس اعتلاء العرش من هيئة مستشارين خاصة يبلغ عدد أعضائها الآن نحو 670 من كبار الساسة، من بينهم رئيسة الوزراء ليز تراس. وتقدم الهيئة المشورة للملوك منذ عصر النورمان.

وأدى الملك قسم القيام بواجباته أمام مجلس اعتلاء العرش، ثم وقع على وثيقة تنصيبه. ثم قام الأمير وليام ولي العرش بالتوقيع، كما وقعت كاميلا زوجة الملك على الوثيقة.

وبعد انتهاء الجلسة، واصل أعضاء مجلس اعتلاء العرش توقيع وثائق موافقتهم على تنصيب تشارلز الثالث ملكا لبريطانيا.