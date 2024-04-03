فيديو يحبس الأنفاس.. زلزال قوته 7.5 درجة يهز أوكيناوا جنوب اليابان

أصدرت اليابان أوامر إخلاء للمناطق الساحلية القريبة من مقاطعة أوكيناوا الجنوبية بعد أن أدى زلزال قوي إلى إطلاق تحذير من حدوث أمواج مد عاتية (تسونامي).

وتوقعت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن تصل أمواج ارتفاعها حتى ثلاثة أمتار إلى الساحل الجنوبي الغربي لليابان في نحو الساعة العاشرة صباحا (01:00 بتوقيت غرينتش).

وجاء التحذير بعد وقوع زلزال بلغت قوته الأولية 7.5 درجة في المحيط بالقرب من تايوان.

وقالت الوكالة إن أمواجا ارتفاعها 30 سنتيمترا وصلت إلى جزيرة يوناجوني في الساعة 9:18 صباحا (00:18 بتوقيت غرينتش).

وتعرضت اليابان لأقوى زلزال منذ ثماني سنوات في أول أيام العام الجديد عندما هز زلزال قوته 7.6 درجة مقاطعة إيشيكاوا على الساحل الغربي. ولقي أكثر من 230 شخصا حتفهم في الزلزال الذي أدى إلى تدمير 44 ألف منزل كليا أو جزئيا.

والزلازل شائعة في اليابان، وهي واحدة من أكثر المناطق النشطة زلزاليا في العالم. ويقع فيها نحو خمس الزلازل في العالم التي تبلغ قوتها ست درجات أو أكثر.

ففي 11 مارس آذار 2011، تعرض الساحل الشمالي الشرقي لزلزال قوته تسع درجات، وهو أقوى زلزال يهز اليابان على الإطلاق، بالإضافة إلى أمواج مد عاتية. وأشعلت تلك الكارثة شرارة أسوأ أزمة نووية في العالم منذ تشرنوبيل قبل ربع قرن.