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فيديو يظهر استيلاء إيران على ناقلتي النفط اليونانيتين

منذ 6 ثواني
ناقلة نفط إيرانية (أرشيفية)

ناقلة نفط إيرانية (أرشيفية)

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استولت إيران، الأسبوع الماضي، على ناقلتي نفط يونانيتين ردًا على قيام اليونان باحتجاز سفينة شحن إيرانية في وقت سابق.

في هذا السياق، نشر الحرس الثوري الإيراني مقطع فيديو يوثق لأول مرة، عملية استيلاء عناصر البحرية الإيرانية على ناقلات نفط يونانية في بحر الخليج.

واحتجزت إيران، الجمعة الماضية، ناقلتين مملوكتين لليونان ونكست علميهما، وذلك ردا على احتجاز اليونان في وقت سابق سفينة ترفع العلم الإيراني ومصادرة حمولتها بأمر من المحكمة وبالتنسيق مع الحكومة الأميركية، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية.

وأكدت وزارة الخارجية اليونانية استيلاء إيران على سفينتين ترفعان العلم اليوناني في الخليج، واصفةً تحرك طهران بـ”العمل الإرهابي”.

هذا واستدعت وزارة الخارجية الإيرانية السفير السويسري في طهران بصفة سويسرا راعية للمصالح الأميركية في إيران، لإبلاغه احتجاجها على حجز واشنطن سفينة نفط إيرانية احتُجزت من قبل اليونان قبل أيام.

وأفادت الخارجية الإيرانية، الأربعاء الماضي، بأنها استدعت السفير القائم بالأعمال اليوناني في طهران، بعد احتجاز سلطات بلاده سفينة شحن تحمل العلم الإيراني في المياه اليونانية بطلب من واشنطن، وسعي أثينا لتسليم النفط الذي على متن السفينة للولايات المتحدة الأمريكية.

    المصدر :
  • سبوتنيك

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