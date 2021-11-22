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فيديو يكشف تورط الحرس الثوري وحزب الله في دعم الحوثي عسكريا

منذ 35 دقيقة
آخر تحديث: 22 - نوفمبر - 2021 9:32 مساءً
عناصر من ميليشيا حزب الله

عناصر من ميليشيا حزب الله

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تشرت وسائل إعلام سعودية مقطع فيديو يؤكد تورط عناصر الحرس الثوري و”حزب الله” بدعم الحوثيين عسكريًا.

ونشرت قناة العربية الفيديو، وقالت إنه “يؤكد تورط عناصر من الحرس الثوري (الإيراني) وحزب الله (اللبناني) بدعم ميليشيات الحوثي عسكريا”.

وأشارت العربية إنها حصلت على المقطع المصور، اليوم الاثنين، من تحالف دعم الشرعية في اليمن، ولفتت إلى أنه يظهر “تدريبات للميليشيات الحوثي على طائرات أممية، بهدف اختبار منظومة جوية صاروخية”.

وأشارت الفضائية إلى أنه في المقطع يظهر “تورط خبراء أجانب من الحرس الثوري الإيراني وحزب الله الإرهابي، بشن عمليات عدائية دعمًا للحوثيين الذين حولوا مطار صنعاء إلى ثكنة عسكرية من خلال الدعم الإيراني”.

وأكدت أن الفيديو أظهر “تنفيذ عدد من العناصر الحوثية لتجارب واختبارات على إحدى المنظومات الجوية، عبر استخدام طائرة أممية أثناء الهبوط والإقلاع في مطار صنعاء الدولي للتأكد من فاعلية المنظومة، باعتبار الطائرة هدفا جويا متحركا في محاكاة لسيناريوهات الاعتراض والتدمير”.

ونقلت الفضائية السعودية عن المتحدث الرسمي باسم التحالف، العميد الركن تركي المالكي، تعليقه على المقطع المسرب، وقال إن “ايران حولت مطار العاصمة اليمنية لقاعدة عسكرية بعد أن أقامت جسرا جويا عام 2014 بمعدل 28 رحلة جوية أسبوعياً من طهران إلى صنعاء عبر الخطوط الجوية الإيرانية (ماهان اير) ونقلت كافة أنواع الأسلحة بينها أسلحة نوعية، لأتباعها الحوثيين”.

وأشار المالكي إلى أن “الميليشيات حولت المطار إلى ثكنة تضم ورش تركيب وتفخيخ وتخزين واطلاق للصواريخ البالستية والطائرات المسيرّة من أجل استهداف المدنيين والأعيان المدنية في الداخل اليمني”.

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