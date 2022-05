فيديو يهز الشارع العراقي.. اب يصوب رصاصة على وجه طفله!

اصبح الاستهتار بأرواح الناس امراً عادياً للشهرة على مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال اما استغلال المشاكل العائلية والزوجية والاكثر شهرة “الاستهتار بأرواح الاطفال” وفي فيديو هز الوسط العراقي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تسجيل أب فيديو ظهر فيه مصوّباً فوهة سلاحه على وجه ابنته أمام الملايين، أعاد أب عراقي آخر في محافظة المثنى الأمر عينه في حادث مشابه.

فقد ظهر الوالد في مشهد انتشر خلال الساعات الماضية بين العراقيين على مواقع التواصل، يصوب بندقيته على وجه ابنه، لمجرد استعراض مهاراته في القنص.

A sniper in Iraq puts a child's life on the line. He takes risks the life of child to prove his worth. pic.twitter.com/AKq1SkaSB5

