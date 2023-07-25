الثلاثاء 7 محرم 1445 ﻫ - 25 يوليو 2023 |
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فيديو.. 3 شهداء فلسطينيين برصاص الاحتلال في نابلس

منذ 3 دقائق
جيش الاحتلال الإسرائيلي

جيش الاحتلال الإسرائيلي

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اغتالت قوات الاحتلال الإسرائيلي ثلاثة شبان فلسطينيين، الثلاثاء، بإطلاق الرصاص عليهم داخل سيارتهم عند بوابة الطور جنوب نابلس، شمال الضفة الغربية المحتلة، وذلك عقب تنفيذهم عملية إطلاق نار ضد قوات الاحتلال في المنطقة.

ومن جانبه، أعلن جيش الاحتلال عن اغتيال الشبان الثلاثة داخل سيارتهم صباح اليوم، عند بوابة الطور في نابلس، حيث أطلقت النار بغزارة على السيارة على إثر تنفيذ الشبان عملية إطلاق النار ضد قوات الاحتلال في المنطقة.

وأفادت المصادر، بأن قوات الاحتلال اختطفت جثامين الشهداء الثلاثة عبر سيارات إسعاف تابعة لها، بعد منعها طواقم الإسعاف التابعة للهلال الأحمر من الوصول إلى المركبة المستهدفة، مشيرة إلى انتشار قوات كبيرة من جيش الاحتلال في المنطقة.

يأتي ذلك، فيما تضررت حافلة مستوطنين جراء عملية إطلاق نار نفذت في ساعات متأخرة من الليل قرب بلدة حوارة جنوبي نابلس، دون وقوع إصابات.

وذكرت وسائل إعلام عبرية، أن مقاومين فتحوا النار على الحافلة واستهدفوها بثماني رصاصات، زاعمة أن أحداً لم يصب بأذى نتيجة العملية. وفجرا اقتحمت قوات الاحتلال أطراف بلدة بيتا جنوب نابلس، وأجرت عمليات بحث وتفتيش في منازل المواطنين.

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