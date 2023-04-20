فيديو.. 85 قتيلاً ومئات الجرحى خلال تدافع كبير في صنعاء

قُتل 85 شخصا على الأقل وأصيب 322 بجروح في حادثة تدافع خلال توزيع مساعدات مالية في العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، حسبما أكّد مسؤولون حوثيون الخميس.

وقال مسؤول أمني حوثي لوكالة فرانس برس “قُتل 85 شخصا وأصيب أكثر من 322 بجروح بينهم 50 في حالة حرجة”. وأكد مسؤول طبي حصيلة الحادثة التي وقعت في منطقة باب اليمن في وسط صنعاء وفقا لمراسل فرانس برس.

وتابع المسؤول الأمني مشترطا عدم كشف هويته أن “بين القتلى نساءً وأطفالًا”.

ونقلت وكالة أنباء الحوثيين “سبأ” عن المتحدث باسم “وزارة” الداخلية في الحكومة غير المعترف بها دوليا العميد عبدالخالق العجري قوله إن “الحادث المأساوي المؤلم (…) راح ضحيته العشرات”.

وأضاف أن الحادثة وقعت “بسبب تدافع مواطنين أثناء التوزيع العشوائي لمبالغ مالية من قبل بعض التجار”، مشيرا إلى أنه “تم نقل الوفيات والمصابين إلى المستشفيات وضبط اثنين من التجار القائمين على الموضوع”.

من جهته، أعلن رئيس المجلس السياسي الأعلى لدى الحوثيين مهدي المشاط “تشكيل لجنة من الداخلية والأمن والمخابرات والقضاء والنيابة للتحقيق في حادثة التدافع”، حسبما نقلت “سبأ”.