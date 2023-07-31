فيديو.. 9 قتلى وعشرات الجرحى مع ارتفاع حدة الاشتباكات في عين الحلوة

صرح مدير مستشفى الهمشري في صيدا الدكتور رياض أبو العينين في اتصال مع “الوكالة الوطنية للإعلام “انه تم ادخال 11 إصابة من مخيم عين الحلوة منذ صباح الاثنين (31-7-2023) من بينها إصابة حرجة”.

وكان المستشفى قد استقبل يوم امس 25 إصابة ليرتفع عدد اجمالي الجرحى الى 36 إصابة.

ولفت أبو العينين الى ان” المستشفى في جهوزية كاملة للقيام بدوره الطبي والإنساني وانه تم اخلاء الحالات الباردة إفساحا في المجال امام الحالات الطارئة جراء الوضع الأمني المستجد في عين الحلوة”.

من جهتها أعلنت وكالة الأناضول عن ارتفاع حصيلة الاشتباكات في مخيم عين الحلوة إلى 9 ضحايا و40 جريحا.

ويشهد مخيم عين الحلوة منذ صباح اليوم الاثنين تبادلاً لإطلاق النار إثر يومين من مواجهات عنيفة أوقعت ستة قتلى وأسفرت عن حركة نزوح، وفق ما أفاد مراسل لوكالة فرانس برس.

واندلعت اشتباكات عنيفة مساء السبت في عين الحلوة، أكبر مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وأكثرها كثافة سكانية، بين عناصر من حركة فتح وآخرين ينتمون إلى مجموعات إسلامية.

وقد أسفرت بداية عن مقتل عنصر من المجموعات الإسلامية، قبل أن يقتل قيادي في حركة فتح وأربعة من رفاقه الأحد في كمين محكم.

وتم التوصل الأحد إلى وقف لإطلاق النار لكن الاتفاق لم يحل دون وقوع مناوشات محدودة طوال الليل زادت حدتها صباح الإثنين، وفق مراسل وكالة فرانس برس في مدينة صيدا، حيث يقع المخيم.

وأفاد مراسل فرانس برس عند مدخل المخيم عن سماع دوي تبادل للطلقات النارية الرشاشة والقذائف.

كذلك، أشارت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية إلى “ارتفاع وتيرة الاشتباكات” التي تستخدم فيها الأسلحة الثقيلة.

ويتركز تبادل اطلاق النار، وفق الوكالة، من ناحية حي الطوارئ الذي يعتبر معقلاً للمجموعات الإسلامية.

وقال مسؤول شارك في مفاوضات وقف اطلاق النار لوكالة فرانس برس “هناك ضغوط لمنع التصعيد تماماً ويفترض أن تعود الأمور لطبيعتها قريباً”.

وشاهد مراسل وكالة فرانس برس صباح الإثنين العشرات غالبيتهم نساء وأطفال يحملون أمتعة خفيفة يغادرون المخيم عبر حواجز الجيش اللبناني. وقد لجأ العشرات خلال اليومين الماضيين إلى مسجد قريب.

وسقطت قذائف عدة خارج حدود المخيم خلال اليومين الماضيين، وفق المراسل . كذلك، أجلى مستشفى محاذ للمخيم مرضاه إلى مستشفيات أخرى في صيدا التي أغلق عدد من المحال فيها أبوابه خشية التصعيد.

ويقطن في مخيم عين الحلوة أكثر من 54 ألف لاجئ فلسطيني مسجل لدى الأمم المتحدة، انضم اليهم خلال الأعوام الماضية آلاف الفلسطينيين الفارين من النزاع في سوريا.