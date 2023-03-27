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فيرست سيتيزنز يوافق على شراء بنك سيليكون فالي

منذ ساعة واحدة
مصرف "سيليكون فالي بنك"

مصرف "سيليكون فالي بنك"

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قال بنك فيرست سيتيزنز بانكشيرز، الاثنين، إنه سيستحوذ على ودائع وقروض بنك سيليكون فالي المنهار، ليختتم بذلك فصلا من أزمة ثقة تسببت في اضطراب أسواق المال العالمية.

وفي بيان منفصل، ذكرت المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع التي سيطرت على سيليكون فالي هذا الشهر أنها حصلت على حقوق تقدير الأسهم في فيرست سيتيزنز بقيمة محتملة تصل إلى 500 مليون دولار كجزء من الصفقة.

وقال فيرست سيتيزنز إن الصفقة تهدف للحفاظ على مركزه المالي القوي، وإن الشركة الجديدة ستظل قادرة على مواجهة المشكلات وتملك محفظة قروض متنوعة وقاعدة ودائع.

وبموجب الصفقة ستستحوذ شركة فيرست سيتيزنز بنك آند ترست على أصول لسيليكون فالي قيمتها 110 مليارات دولار وودائع بقيمة 56 مليار وقروض بقيمة 72 مليار دولار.

وبدءا من اليوم الاثنين سيبدأ 17 فرعا كانوا يتبعون بنك سيليكون فالي من قبل في العمل كوحدة تابعة لبنك فيرست سيتيزنز. يمتلك فيرست سيتيزنز حوالي 109 مليارات دولار من الأصول وتبلغ إجمالي ودائعه 89.4 مليار دولار.

    المصدر :
  • رويترز

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