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فيروس إنفلونزا الطيور يظهر في مزرعة بط أسترالية

منذ ساعة واحدة
إنفلونزا الطيور - تعبيرية

إنفلونزا الطيور - تعبيرية

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قالت حكومة ولاية فيكتوريا الأسترالية إنه تم رصد فيروس إنفلونزا الطيور سريع الانتشار في مزرعة للبط بالقرب من ملبورن على مقربة من خمس مزارع دواجن انتشر فيها الفيروس بالفعل.

ومزرعة البط هذه توجد داخل منطقة حجر صحي فرضته السلطات حول مزارع أخرى متضررة، وقالت الحكومة إن رصد إصابات بها لم يكن أمرا مفاجئا.

وتحاول السلطات احتواء تفشي سلالتين من إنفلونزا الطيور قرب ملبورن هما سلالة (إتش7إن3) التي ظهرت في أربع مزارع دواجن ومزرعة البط، وسلالة (إتش7إن9) التي ظهرت في مزرعة دواجن على بعد حوالي 130 كيلومترا إلى الجنوب الغربي.

وتختلف السلالتان عن السلالة (إتش5إن1) التي أصابت المليارات من الحيوانات البرية وحيوانات المزارع على مستوى العالم وتسببت في اضطرابات بسلاسل الإمدادات الغذائية وأثارت مخاوف من انتقال العدوى بين البشر.

وقال وزير الزراعة الاتحادي موري وات هذا الأسبوع إن نحو مليون من بين 21 إلى 22 مليون دجاجة تضع بيضا في أستراليا تم أو سيتم إعدامها في المزارع التي تشهد إصابات لاحتواء الفيروس.

ووضعت سلسلة متاجر كولز، ثاني أكبر سلسلة متاجر في البلاد، قيودا تتيح لكل عميل شراء علبتي بيض في معظم المتاجر هذا الأسبوع، إلا أن تجار التجزئة الآخرين لم يحذوا حذوها.

وقالت هيئة تمثل تجارة البيض في أستراليا إن تفشي الفيروس تسبب في اضطراب بالإمدادات إلا أنه لا يوجد نقص عام في البيض.

وتقول السلطات إنه لا يوجد خطر على الأفراد من تناول بيض البط والدجاج ولحومها.

    المصدر :
  • رويترز

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