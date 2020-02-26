فيروس كورونا.. أحدث التطورات وأبرز الحقائق

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ارتفع عدد وفيات فيروس كورنا في العالم، الأربعاء، إلى 2762 شخصا، غالبيتهم في الصين، التي ظهر فيها الفيروس لأول مرة في ديسمبر الماضي.

وأظهرت أحدث البيانات أن عدد الذين تأكدت إصابتهم بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، تجاوز 81 ألف شخص، في حين تعافى من الفيروس أكثر من 30 ألف آخرين حتى الآن.

وفي ما يلي أحدث التطورات بشأن فيروس كورونا من مختلف أنحاء العالم لهذا اليوم.

19 وفاة في إيران

أعلنت إيران عن تسجيل أربع وفيات جديدة لدى مصابين بفيروس كورونا المستجد من بين 44 حالة جديدة سُجلت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 19 حالة والإصابات إلى 139.

وسُجلت 15 إصابة جديدة بالفيروس في مدينة قم، وتسع في جيلان، وأربع في طهران وثلاث في خوزستان واثنتان في كل من سيستان وبلوشستان.

25 إصابة في الكويت

قالت وزارة الصحة الكويتية أن عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 25 حالة. وأكدت الوزارة في بيان أن “الحالات الجديدة هي لمواطنين مرتبطين بالسفر إلى إيران”.

وفاة أول فرنسي

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية وفاة أول فرنسي بعد إصابته بفيروس كورونا المستجدّ في باريس، مشيرة إلى أنه كان في الستين من العمر.

في المجمل، سُجلت 17 إصابة بهذا الفيروس في فرنسا، خمس منها منذ الثلاثاء. وإضافة إلى المتوفى الليلة الماضية، تُوفي سائح صيني ثمانيني في 14 فبراير.

ألماني بحالة حرجة

أعلنت السلطات في غرب ألمانيا أن مريضا بفيروس كورونا في حال حرجة، وتم نقله إلى مستشفى متخصص في دوسلدورف.

قالت وزارة الصحة في ولاية شمال الراين – وستفاليا، إن الرجل نقل إلى المستشفى للمرة الأولى الاثنين، بعد إصابته بالتهاب رئوي خطير في بلدة إيركيلنتس بالقرب من الحدود الهولندية.

الجزائر: لا تعليق للطيران

قال مسؤول في وزارة الصحة الجزائرية إن بلاده لا تدرس تعليق الرحلات الجوية، لكنها ستعزز الرقابة على الطائرات القادمة من إيطاليا، بعد أن تأكدت إصابة إيطالي بفيروس كورونا، ليكون أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد.

وقال جمال فوار في مؤتمر صحفي بالعاصمة، إن السلطات تتابع حالة كل من كان على اتصال مع الرجل البالغ من العمر 61 عاما، والذي وصل إلى الجزائر في 17 فبراير، وكان يعيش في منطقة ورقلة الجنوبية وهي مركز لصناعة الطاقة.