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فيزر: تنظيم الدولة الإسلامية أكبر تهديد أمني لألمانيا

منذ 43 دقيقة
آخر تحديث: 26 - مارس - 2024 11:32 مساءً

وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر

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قالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، اليوم الثلاثاء: “إن تنظيم الدولة الإسلامية – ولاية خراسان – الذي تقول المخابرات الأمريكية إنه مسؤول على ما يبدو عن هجوم إطلاق النار الجماعي قرب موسكو، يمثل أكبر تهديد إسلامي للأمن في ألمانيا”.

وأضافت في بيان: “مستوى التهديد لا يزال مرتفعا. كان مرتفعا بالفعل قبل هجمات موسكو ولا يزال كذلك”.

وجاءت تصريحاتها بعد أربعة أيام من إطلاق مسلحين يرتدون ملابس مموهة النار من أسلحة آلية على رواد حفل خارج العاصمة الروسية، مما أدى إلى مقتل 139 شخصا على الأقل وإصابة 180 آخرين في هجوم أعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عنه.

وقالت الوزيرة إن ألمانيا ستفرض ضوابط مؤقتة على الحدود ضمن الإجراءات الأمنية المعززة الخاصة ببطولة أمم أوروبا لكرة القدم (يورو 2024) التي ستستضيفها هذا الصيف. وأضافت “الأمن هو بالطبع أولويتنا القصوى في هذه البطولة”.

تبدأ البطولة في 14 يونيو حزيران ومن المنتظر أن تجذب نحو 2.7 مليون مشجع إلى الملاعب وما يصل إلى 12 مليونا في فعاليات المشاهدة العامة.

وقالت فيزر “لقد عززنا إجراءاتنا الأمنية الخاصة (بقوات) الشرطة وأيضا بأجهزة المخابرات”.

    المصدر :
  • رويترز

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