السبت 1 محرم 1444 ﻫ - 30 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

"فيسبوك" تحجب صفحة الوفد الروسي إلى محادثات فيينا حول هذه القضايا

16 - يناير - 2022
فيسبوك

فيسبوك

A A A
طباعة المقال

حجبت “فيسبوك” يوم الجمعة صفحة الوفد الروسي إلى المحادثات الجارية في فيينا في إطار منظمة الأمن والتعاون في أوروبا حول قضايا الأمن والحد من التسلح.

وقال غافريلوف لوكالة “تاس” الروسية اليوم الأحد إن الشركة بررت قرارها هذه بنشر “محتوى محظور” على الصفحة، وأن أعضاء الوفد لم يستخدموها إلا لإعادة نشر تصريحات القيادة ووزارة الخارجية الروسيين.

وأضاف غافريلوف أن الوفد بصدد التوجه إلى قيادة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لإبلاغها بهذه المشكلة.

وكان حساب الوفد الروسي إلى محادثات فيينا قد تعرض للحجب من قبل شبكة المدونات الصغيرة التابعة لـ”تويتر” في فبراير 2021.

    المزيد من أخبار العالم

    شركة روس أتوم الروسية
    بكلفة 20 مليار دولار.. اتفاق بين روس أتوم الروسية وتركيا لبناء محطة طاقة نووية
    علم أمريكا
    تخوفا من هجمات إرهابية.. أمريكا تطالب موظفيها بمغادرة مالي
    مخاوف من استمرار تفشي جدري القردة
    ارتفاع وفيات جدري القردة.. والصحة العالمية تتوقع المزيد

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    ياسين فواز المعروف بـ "كينغ رولودكس"
    النيابة العامة في بيروت تدعي على كينغ رولودكس!
    القمح
    سوريا تسرق قمحنا... ومن أين يأتي القمح الى افران شمسين؟
    قتيل
    جريمة مروعة في بكفيا.. قتل صديقه وقطع رأسه بسبب خلافات مادية