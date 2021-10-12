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فيسبوك تزيل حسابات تتعلق بإيران والسودان

12 - أكتوبر - 2021
فيسبوك

فيسبوك

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أعلنت شركة فيسبوك، أنها أزالت 287 حسابا مزيفا تسعى للتأثير على السياسة الإيرانية، وكذلك حسابات أخرى تتصل بالسودان ”تنتهك“ سياسات الشركة.

وقالت الشركة إنها ”أزالت 93 حسابا على فيسبوك، و 194 حسابا من تطبيق إنستغرام، لانتهاكها سياستها التي ترفض السلوكيات المفبركة بشكل مبرمج“، بحسب ”بلومبيرغ“.

ووصفت هذه الحسابات المحذوفة بأنها ”كانت تستهدف توجيه الأخبار المحلية والأحداث الجارية في مقاطعة لورستان بغرب إيران“.

وأوضحت أن ”بعض هذه الحسابات سعى إلى تشجيع إقبال الناخبين في الانتخابات الإيرانية 2020، كما انتقد بعضها الحركة القومية الكردية ودولا على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، بحسب ما أفاد موقع فيسبوك في تقريره عن تشغيل حملات التلاعب هذه على منصاته“.

وقالت الشركة أيضا إنها ”أزالت شبكة مقرها السودان من 666 حسابا على فيسبوك، و 92 حسابا على إنستغرام، لانتهاك سياستها ضد التدخل الأجنبي أو الحكومي“.

وقالت فيسبوك إن ”الشبكة التي تنشر تحت اسم Sudan Live News، قدمت نفسها ككيانات إخبارية مستقلة وصحفيين ومستقلين وطلاب في السودان بينما هي موجهة“، بحسب تعبيرها.

وهذه ليست المرة الأولى التي تحذف فيها شركة فيسبوك، حسابات تتصل بإيران، ففي نيسان/ أبريل الماضي، ذكرت وسائل إعلام عبرية، أن فيسبوك حذفت صفحة تتبع لجهة إيرانية، أظهرت نفسها على أنها ”حركة الأعلام السوداء“ الإسرائيلية المعارضة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

    المصدر :
  • إرم نيوز

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