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فيسبوك وإنستغرام خارج الخدمة عن مئات الآلاف في العالم

منذ 21 دقيقة
شعار ميتا

شعار ميتا

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تعطلت خدمات موقعي فيسبوك وإنستجرام التابعين لشركة ميتا عند مئات الآلاف من المستخدمين في جميع أنحاء العالم اليوم الثلاثاء وفقا لموقع داون ديتيكتور الذي يتتبع الأعطال على الويب.

وأبلغ أكثر من 300 ألف مستخدم عن انقطاع خدمات فيسبوك، إضافة إلى نحو 40 ألف بلاغ بشأن إنستغرام، وفقا للموقع.

وقال آندي ستون المتحدث باسم ميتا في منشور على منصة التواصل الاجتماعي إكس “ندرك أن المستخدمين يواجهون مشكلة في الوصول إلى خدماتنا. ونعمل على هذا الأمر حاليا”.

وأظهرت لوحة معلومات ميتا أن واجهة برمجة التطبيق في واتساب بيزنس تواجه مشكلات أيضا. ورصد داون ديتيكتور نحو 200 تقرير عن انقطاع خدمة واتساب.

ويتتبع الموقع الانقطاعات من خلال جمع تقارير الحالة من عدة مصادر، بما في ذلك المستخدمين.

    المصدر :
  • رويترز

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