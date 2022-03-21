الأثنين 28 ذو القعدة 1443 ﻫ - 27 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

فيصل بن فرحان يبحث مع لافروف مقترح الوساطة للأزمة الاوكرانية

22 - مارس - 2022
آخر تحديث: 22 - مارس - 2022 12:13 صباحًا
علم روسيا

علم روسيا

A A A
طباعة المقال

أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، اتصالاً هاتفياً مساء الاثنين، بوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.
وأكد الأمير فيصل للافروف خلال الاتصال موقف المملكة الداعم لحل الأزمة الأوكرانية عبر الوسائل السلمية التفاوضية، وتطرق إلى آفاق المضي في تحقيق ذلك في ضوء مقترح الوساطة الذي عرضه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع .
وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين وسبل تعزيزها وتوطيدها في المجالات كافة، بما يحقق مصالح كلا البلدين والشعبين الصديقين.

وكان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان آل سعود، قد قال مطلع الشهر الجاري، إن المملكة على استعداد لبذل جهود الوساطة بين كل أطراف الأزمة في أوكرانيا.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”، فقد أبدى الأمير محمد بن سلمان الاستعداد للوساطة، لدى تلقيه اتصالاً هاتفيا، من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتن، وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات بين المملكة العربية السعودية وروسيا وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.
وفيما يتعلق بالأزمة في أوكرانيا، أوضح ولي العهد السعودي، موقف المملكة المعلن ودعمها للجهود التي تؤدي إلى حل سياسي يؤدي إلى إنهائها ويحقق الأمن والاستقرار.

    المزيد من أخبار العالم

    البحرين تستضيف اجتماعا للدول الموقعة على اتفاقيات التطبيع مع إسرائيل
    المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين
    قمة رباعية تجمع تركيا مع الناتو وفنلندا والسويد الثلاثاء.. اليكم التفاصيل
    ضحية وثلاثة إصابات في عملية طعن بكندا

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    ثعبان
    العثور على ثعبان مخيف على شاطئ البحر في ولاية فلوريدا
    افادات استثنائية لهذه الفئة من الطلاب
    غيابٌ للمراقبين ولا كهرباء.. كيف تبدو أجواء الامتحانات في يومها الأول؟
    مرفأ بيروت
    خرق بريطاني في تحقيقات مرفأ بيروت.. من هو مالك شركة النيترات؟