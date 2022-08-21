فيضانات أفغانستان.. 20 قتيلا وتدمير 3000 منزل

لقي 20 شخصا على الأقل حتفهم جرّاء فيضانات نجمت عن أمطار غزيرة هطلت في ولاية لوكر شرق أفغانستان، حيث دمّرت أكثر من 3000 منزل.

وأفاد مكتب حاكم الولاية بأن الأمطار الغزيرة التي هطلت السبت أسفرت أيضا عن إصابة 30 شخصا بجروح.

كما دمّرت الفيضانات عشرات القنوات ونحو 5000 فدان من الأراضي الزراعية ونفق على أثرها نحو 2000 رأس من الماشية.

تودي الفيضانات والأمطار الغزيرة بعشرات الأفغان كل عام، خصوصا في المناطق الريفية الفقيرة حيث تواجه منازل رديئة البناء خطر الانهيار.

وأشارت حكومة الولاية إلى أن قوات الأمن ومنظمات الإغاثة تجلي السكان إلى أماكن آمنة بعدما دمّرت منازلهم.

وحضّ الناطق باسم الحكومة بلال كريمي في بيان منفصل المجتمع الدولي على تقديم المساعدات.

وقال: “نطلب بشكل عاجل من المجتمع الدولي.. الوقوف إلى جانب الأفغان في هذه الفترة الصعبة وعدم ادخار أي جهد لمساعدة الضحايا”.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية أنها تتوقع هطول مزيد من الأمطار وحدوث فيضانات في 21 ولاية خلال الأيام المقبلة.

وتم تقليص برامج المساعدات الخارجية والإغاثة في حالات الكوارث بشكل كبير منذ عادت حركة طالبان إلى السلطة في أغسطس/ آب العام الماضي.

وتخشى الدول الغربية إمكان استغلال طالبان أي مساعدات لتعزيز قبضتها على أفغانستان.