العثور على جثتي رجلين كانا مفقودين في فيضانات إسبانيا

أعلنت السلطات الإسبانية، اليوم الجمعة، أن الشرطة ووكالات الإنقاذ عثرت على جثتين لرجلين كانا في عداد المفقودين في منطقة ريفية تقع إلى الغرب من مدريد منذ أن ضربت فيضانات مدمرة وسط إسبانيا في مطلع الأسبوع.

وعثرت فرق الإنقاذ على الجثتين بالقرب من بلدة ألديا ديل فريسنو، حيث فاض نهر البيرتشي يوم الأحد الماضي.

وجرفت التيارات العنيفة خوسيه مانويل أجوادو (83 عاما) بالقرب من منزله في فيلامانتا، بينما فُقد رجل في منتصف العمر اسمه مانويل لوبيث حينما انجرفت السيارة التي كان يركبها هو وأسرته في النهر مساء يوم الأحد.

وأُنقذت زوجة لوبيث وابنته في تلك الليلة من فيضانات إسبانيا، بينما عُثر على ابنه، الذي قالت وسائل إعلام محلية إن عمره عشرة أعوام، حيا بعد تمضية الليلة متعلقا بشجرة.

وقدمت زوجته وتُدعى مونيكا نافارو الشكر في رسالة منشورة على منصة فيسبوك إلى فرق الإنقاذ لإنقاذها وابنها وابنتها، قائلة إن هذا ساعد “أعاد لقلبها الحزين نبضاته مرة أخرى”.

ولقي ما لا يقل عن خمسة حتفهم بعد أن اكتسحت الأمطار الغزيرة مساحة شاسعة من إسبانيا يومي الأحد والاثنين. ومُنيت منطقتي طليطلة ومدريد بأكثر الأضرار جسامة، ولا تزال امرأة في عداد المفقودين في منطقة طليطلة.