فيضانات الصين تُغرق محاصيل الذرة والأرز.. ومخاوف من تضخّم أسعار الغذاء

أعلن تجار ومحللون أنّ الفيضانات ألحقت أضرارًا بمحاصيل الذرة والأرز في الحزام الرئيسي لإنتاج الحبوب في شمال الصين، مع توقعات بهطول المزيد من الأمطار في ظل اقتراب عاصفة جديدة، مما ينذر بمزيد من الضغوط على تضخم أسعار الغذاء العالمية.

يأتي تلف محاصيل الحبوب في الصين، الذي لم يتضح حجمه الكلي بعد، في وقت يعاني فيه المستهلكون في أنحاء العالم من قلة إمدادات الغذاء في أعقاب حظر الهند تصدير الأرز في الشهر الماضي، واضطرابات في عمليات شحن الحبوب في موانئ البحر الأسود بسبب الحرب في أوكرانيا.

وقد يشهد شمال الصين، الذي لا يزال يعاني من فيضان مياه الأنهار على ضفافها والفيضانات، من جراء الإعصار دوكسوري الذي ضرب البلاد منذ أسبوعين، تضرر المزيد من المحاصيل مع هبوب العاصفة المدارية خانون.

وقال مصدران في قطاع التجارة إن التقديرات الأولية تشير إلى تأثر نحو أربعة إلى خمسة ملايين طن متري من الذرة أو نحو اثنين بالمئة من الإنتاج المحلي من جراء الفيضانات.

ومن المرجح أن تتسبب الفيضانات أيضًا في انخفاض إنتاج الأرز.

وذكرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني اليوم الجمعة، أن هطول الأمطار الغزيرة في المناطق المنتجة للحبوب في الصين قد يفرض ضغوطًا على الأسعار العالمية للأرز. وقفزت أسعار الأرز بالفعل 20 بالمئة منذ إعلان الهند حظر صادراتها من الأرز الأبيض غير البسمتي.

وقالت وزارة الزراعة الأميركية إنه من المتوقع أن ترتفع وارادات الصين من الذرة بشكل غير مسبوق إلى 23 مليون طن في موسم 2023-2024، ويأتي ذلك ارتفاعًا من 18 مليون طن في العام السابق، ومن المحتمل أن يخفف هذا حدة تأثير الفيضانات على الإمدادات.