فيضانات باكستان.. أكثر من ألف قتيل والجيش يتحضر لمواجهة الكارثة

أعلنت الحكومة الباكستانية حالة الطوارئ، وحشدت الجيش لمواجهة ما وصفته وزيرة التغير المناخي شيري رحمن بـ”الكارثة الهائلة”، مع إعلان الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث، الأحد، أن حصيلة الوفيات الناجمة عن الأمطار الموسمية هذه السنة بلغت 1033، بينهم 119 شخصا لقوا مصرعهم في الساعات الـ24 الأخيرة.

وكشفت الهيئة أن فيضانات هذه السنة توازي تلك التي وقعت في العام 2010، وهي الأسوأ على الإطلاق، عندما لقي أكثر من ألفي شخص حتفهم وغمرت المياه حوالى خُمس البلد.

وأشارت صحيفة “غارديان” إلى أن الفيضانات الناجمة عن “الرياح الموسمية الوحشية” جرفت قرى بأكملها، وتركت الآلاف بلا مأوى.

وبحسب مسؤولين، طالت الأمطار الموسمية هذه السنة أكثر من 33 مليون شخص، أي شخص واحد من كلّ سبعة في باكستان، مدمّرة أو ملحقة أضرارا جسيمة بحوالى مليون مسكن، وقطع العديد من الطرق، وانقطع التيار الكهرباء في مناطق كثيرة.

وفر عشرات الآلاف من منازلهم في شمال باكستان، بعد أن دمر نهر، ارتفع منسوبه بسرعة، جسرا رئيسيا في الوقت الذي تسببت فيه الفيضانات القاتلة في دمار في جميع أنحاء البلاد.

Madyan bridge,KP. Communications ministry informs us that it was built 5 metres above the level of the bridge that went down in the 2010 superflood. Now the water is inundating the bridge. They thought they were building back better by raising it much higher. #PakistanFloods pic.twitter.com/MqQMQsebUE

— SenatorSherryRehman (@sherryrehman) August 27, 2022