فيضانات تجتاح أرمينيا وجورجيا وتودي بحياة 3 أشخاص

ذكرت تقارير إعلامية أن السيول الناجمة عن الأمطار الغزيرة وفيضان أنهار في أرمينيا وجورجيا أودت بحياة ثلاثة أشخاص وأسفرت عن عزل قرى وإجلاء مئات الأشخاص من منازلهم.

وقالت وزارة الدفاع الروسية على تطبيق تلغرام إنها ترسل قوات لمواجهة السيول استجابة لطلب من أرمينيا.

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن وزارة الداخلية الأرمينية القول أمس الأحد إن حصيلة القتلى ارتفعت إلى ثلاثة في القرى المطلة على نهر ديبيد قرب الحدود مع جورجيا.

ونقلت تاس عن الوزارة قولها إن مئات المنازل غمرتها المياه وإن 230 من عمال الإنقاذ أرسلوا إلى المنطقة.

وأظهرت مقاطع مصورة من قريتين في جورجيا شوارع غمرتها المياه وعلقت بها السيارات. كما أظهرت لقطات بثها التلفزيون زيارة رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان للمنطقة المتضررة من الفيضانات أمس الأحد.

وذكرت وكالة إنتربريس الجورجية للأنباء أن 15 قرية على الأقل انعزلت عن العالم الخارجي بسبب الأمطار الغزيرة.