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فيضانات تجتاح جنوب الصين وموجة حر تضرب مناطق أخرى في البلاد

منذ 55 دقيقة
فيضانات في الصين

فيضانات في الصين

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أصدر مركز الأرصاد الجوية الوطني بالصين اليوم الأحد تحذيرا من درجات الحرارة المرتفعة في وقت تتعرض فيه عدة مناطق في أنحاء البلاد لحر قائظ، بينما أصدرت أقاليم كثيرة في الجنوب تحذيرات من فيضانات شديدة بسبب أمطار غزيرة.

وقال المركز إن من المتوقع انكسار حدة درجات الحرارة المرتفعة في شمال الصين ومناطق بين النهر الأصفر ونهر هواي.

ويتوقع المركز أن تسجل درجات الحرارة العظمى ما بين 37 و39 درجة مئوية في أجزاء من مناطق شينجيانغ ومنغوليا الداخلية وخنان اليوم الأحد.

وتهطل أمطار غزيرة على إقليم فوجيان جنوب شرق البلاد منذ سبعة أيام ومن المتوقع أن تستمر ليتجاوز منسوب المياه في بعض الأنهار مستويات التحذير. وأفاد التلفزيون المركزي الصيني (سي.سي.تي.في) بأن السلطات أفرغت عدة خزانات من المياه.

وذكر التلفزيون المركزي الصيني أيضا أن السلطات في منطقة قوانغشي قالت إن مستويات المياه في بعض الأنهار المحلية “زادت زيادة هائلة” وإن طالبا لقي حتفه في الفيضانات في مدينة جويلين في الجنوب.

    المصدر :
  • رويترز

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