الخميس 4 محرم 1446 ﻫ - 11 يوليو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

فيضانات تجتاح شمال بنغلادش وتتسبب بنزوح عشرات الآلاف

9 - يوليو - 2024
آخر تحديث: 9 - يوليو - 2024 1:36 مساءً
فيضانات في بنغلادش - رويترز

فيضانات في بنغلادش - رويترز

A A A
طباعة المقال

قالت وزارة الإغاثة وإدارة الكوارث في بنغلادش اليوم الثلاثاء إن فيضانات جرفت منازل وتسببت في إغلاق مدارس وأدت إلى نزوح عشرات الآلاف، بينما من المتوقع أن يؤدي هطول المزيد من الأمطار الغزيرة خلال الأيام القليلة المقبلة إلى تفاقم الوضع.

وذكرت الوزارة أن نحو 40 ألف شخص توجهوا إلى الملاجئ الحكومية وجرى تشكيل أكثر من 600 فريق طبي لعلاج ضحايا الفيضانات.

وأظهرت لقطات تلفزيونية طرقا غمرتها المياه وجسورا وسدودا مدمرة، فضلا عن قرويين يخوضون في المياه المرتفعة.

وقال لياكاث علي رئيس برنامج تغير المناخ في وكالة براك للتنمية “اعتاد سكان بنغلادش على الفيضانات، لكن المياه ترتفع بسرعة كبيرة جدا في المناطق المنخفضة، مما يضطر الناس إلى اللجوء لأي شيء، حتى القوارب المصنوعة من أشجار الموز”.

وتوقع مكتب الأرصاد الجوية في البلاد هطول المزيد من الأمطار على المناطق الوسطى والجنوبية، لكنه توقع أيضا تراجع منسوب مياه نهر براهمابوترا في الأيام القليلة المقبلة.

وتسببت الأمطار الموسمية، التي تبدأ عادة في نهاية مايو أيار، في حدوث فيضانات واسعة النطاق في الهند وبنغلادش المجاورة في السنوات القليلة الماضية.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

محلل سياسي: المقاومة خلفت واقعاً جعل الجميع مجبرين على التفاوض معها
نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة
نانسي بيلوسي تضغط على بايدن لاتخاذ قرار بشأن الانتخابات وكلوني يسحب دعمه
مسؤول أمريكي: واشنطن ستستأنف شحن قنابل زنة 500 رطل إلى إسرائيل

الأكثر قراءة

كيف ردّ الحزب على اغتيال مرافق نصرالله السابق؟
ارتفاع درجات الحرارة
مدينة عربية تعطل المدارس بسبب وصول الحرارة إلى 50 درجة مئوية!
اليكم فوائد عصير الشمندر.. ستدهشكم!