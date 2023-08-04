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فيضانات تغمر مناطق في سلوفينيا.. وإجلاء محاصرين بالهليكوبتر

منذ 15 دقيقة
فيضانات تغمر مناطق في سلوفينيا

فيضانات تغمر مناطق في سلوفينيا

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اجتاحت السيول شمال وغرب سلوفينيا اليوم الجمعة، مما تسبب في اضطراب حركة المرور وانقطاع التيار الكهربائي، فيما جرت عمليات إجلاء بطائرات هليكوبتر في بعض المناطق.

وأصدرت وكالة البيئة في سلوفينيا تحذيرا باللون الاحمر من حدوث فيضانات على نطاق واسع. ويقول خبراء الأرصاد الجوية إن الأمطار الغزيرة، التي من المتوقع أن تمتد إلى كرواتيا والبوسنة، قد تستمر خلال الساعات الأربع والعشرين المقبلة على الأقل.

وكافح عاملو الإنقاذ للوصول إلى المناطق التي غمرتها المياه ووجهوا نداء عاما لاستخدام الزوارق المطاطية في المناطق التي أُغلقت بها الطرق ويصعب العبور فيها جراء الانهيارات الأرضية.

وأفادت وسائل إعلام محلية أن طائرات الهليكوبتر أجلت أشخاصا محاصرين في منازلهم في بلدة سكوفيا لوكا، حيث غمرت السيول المركبات والشاحنات أو جرفتها بعيدا.

ونقلت وسائل الإعلام عن رومان كوجيليا رئيس العاملين بالإنقاذ في قرية موست بري كوميندي، قوله “لم نتعرض لمثل هذه الفيضانات ليس فقط منذ 500 عام، ولكن خلال ألف عام”.

وأشار إلى أن منسوب المياه وصل لنحو مترين.

    المصدر :
  • رويترز

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