الخميس 9 شوال 1445 ﻫ - 18 أبريل 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

فيضانات روسيا تغمر 18 ألف منزل في أسوأ كوارث الفيضانات منذ 80 عاماً

منذ 5 دقائق
فيضانات روسيا

فيضانات روسيا

A A A
طباعة المقال

أكدت هيئات الإنقاذ والطوارئ في روسيا ارتفاع عدد المنازل التي غمرتها فيضانات الربيع بمقدار 1.7 ألف خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي عدد المنازل المتضررة إلى ما يقرب من 18 ألفا، وهي أسوأ حالة للفيضانات تشهدها البلاد منذ 80 عاماً.

وقال مصدر في الهيئات المختصة لوكالة “تاس”: “بحلول صباح اليوم الخميس، غمرت فيضانات الربيع 17808 منازل سكنية في 210 بلدات و175 قطعة أرض تابعة لبيوت ريفية، وبلغت الزيادة أكثر من 1.7 ألف خلال يوم واحد، خاصة في مقاطعتي أورينبورغ وكورغان”.

وأوضح المصدر أن المياه غمرت 32593 قطعة أرض تابعة لمنازل ريفية، وهو ما يزيد بمقدار 1554 منزلاً عن اليوم السابق، بالإضافة إلى 95 جسراً منخفض الارتفاع و77 طريقاً خاصاً بالسيارات.

وأمس الأربعاء، أعلن وزير الطوارئ الروسي، ألكسندر كورينكوف، عن إجلاء نحو 14 ألف شخص بشكل وقائي، من بينهم ألفا طفل، على خلفية الفيضانات في مقاطعة كورغان.

وفي وقت سابق، أشارت نائبة رئيس قسم الهيدرولوجيا بكلية الجغرافيا في جامعة موسكو الحكومية ناتاليا فرولوفا إلى أن الفيضانات التي تشهدها مقاطعة أورينبورغ جنوب روسيا، كانت الأعنف من نوعها في 80 عاما.

وقالت إن بين أسباب هذا الفيضان درجات الحرارة المرتفعة المفاجئة التي سجلت في المنطقة أواخر مارس الماضي ومطلع أبريل الجاري.

    المصدر :
  • العربية

المزيد من أخبار العالم

هطول أمطار غزيرة في حضرموت (أرشيفية)
اليمن: سيول وفيضانات وانهيارات أرضية تضرب حضرموت
روسيا تُطالب بـ معاقبة "منتهكي" قرارات مجلس الأمن بشأن الشرق الأوسط
غزة تحت النار
رئيس الوزراء القطري يعلن عن إعادة تقييم دور بلاده في الوساطة بين إسرائيل وحماس

الأكثر قراءة

فيديو.. اسرائيل تغتال قائداً كبيراً في كتيبة "الرضوان" التابعة لحزب الله
غارات إسرائيلية على غزة
رويترز تكشف عن كارثة بغزة.. ضربة إسرائيلية واحدة تقضي على 5000 من أجنة أطفال الأنابيب
الصراع الإيراني الإسرائيلي
إسرائيل تبلغ واشنطن بتأجيل الرد على إيران.. ومصادر تكشف