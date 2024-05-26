فيضانات على الحدود بين أرمينيا وجورجيا تسفر عن قتيل وعزل قرى

أظهرت لقطات بثها التلفزيون وتقارير إعلامية محلية أن سيولا ناجمة عن الأمطار الغزيرة وفيضان أنهار في أرمينيا وجورجيا أودت بحياة شخص وأسفرت عن عزل قرى وإجلاء مئات الأشخاص من منازلهم.

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن وزارة الداخلية الأرمينية القول اليوم الأحد إن شخصا لقي حتفه ودُمرت مبان وبنية تحتية. وذكرت وكالات أنباء أنه تم إجلاء ما لا يقل عن 230 شخصا من مناطق خطرة في شمال أرمينيا.

وذكرت إذاعة أوروبا الحرة أن نهر ديبيد فاض على ضفتيه، مما أدى إلى انسداد طريق سريع وخط سكك حديدية بين أرمينيا وجورجيا.

وأظهرت مقاطع مصورة من قريتين في جورجيا شوارع غمرتها المياه وعلقت بها السيارات. كما أظهرت لقطات بثها التلفزيون زيارة رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان للمنطقة المتضررة من الفيضانات اليوم الأحد.

وذكرت وكالة إنتربريس الجورجية للأنباء أن 15 قرية على الأقل انعزلت عن العالم الخارجي بسبب الأمطار الغزيرة.