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في الصين.. فيضانات تتسبب في إجلاء مئات الآلاف من منازلهم

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 12 - يوليو - 2023 9:27 صباحًا
فياضانات الصين

فياضانات الصين

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أجلت السلطات الصينية أكثر من 40 ألفا في إقليم سيتشوان بالصين بسبب الفيضانات فيما تسببت السحب المحملة بمياه الأمطار في هطول كمية كبيرة من المطر على عدة مناطق في البلاد.

وأغرقت زخات الأمطار الغزيرة غير المعتادة مناطق مختلفة على مدار الأسابيع القليلة الماضية مما تسبب في فيضانات وانهيارات أرضية ألحقت أضرارا بالمنازل ودمرت البنية التحتية وأودت بحياة عدة أشخاص.

تأتي الأمطار والفيضانات في الوقت الذي تشهد فيه مناطق أخرى من العالم هطولا كارثيا مماثلا للأمطار مما أثار مخاوف حيال وتيرة تغير المناخ.

وأصدرت مدينة تشنغتشو عاصمة إقليم خنان تحذيرا باللون الأحمر وهو الأعلى في نظام تحذير من أربع درجات من أمطار غزيرة فيما سجلت عدة مناطق هطول أمطار غزيرة.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن هيئات الأرصاد الجوية مددت تحذيرا من عواصف مطيرة حتى يوم غد الخميس لعدة أقاليم.

وقال مركز الأرصاد الجوية الوطني إن بعض هذه المناطق قد يشهد سقوط أكثر من 70 ملليمترا من الأمطار خلال ساعة واحدة بالإضافة إلى عواصف رعدية‭‭ ‬‬ورياح شديدة وبرد.

وكثيرا ما حذر مسؤولون من طقس شديد وكوارث جغرافية خلال شهر يوليو تموز.

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