فيضانات كبيرة شمال الصين.. والجنوب يستعد لعاصفة أخرى

شهدت الصين فيضانات في الشمال نتيجة إعصار دوكسوري الذي ضعفت قوته اليوم الأحد مع توقع هطول أمطار قياسية في بكين.

ويعمل السكان في الجنوب على إزالة آثار الإعصار رغم اقتراب عاصفة أخرى قبالة الساحل.

وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن المركز الوطني للأرصاد الجوية أبقى على التحذير باللون الاحمر، وهو أعلى مستوى في البلاد، من العواصف المطيرة اليوم.

ودوكسوري أحد أقوى العواصف التي تضرب الصين منذ سنوات، ودفع الآلاف إلى إخلاء منازلهم في إقليم فوجيان الجنوبي وأحدث دمارا في المناطق الساحلية متجها صوب الشمال والمناطق الداخلية. واجتاح الفلبين وتايوان قبل أن يصل إلى الصين يوم الجمعة.

وعلى الرغم من أن السلطات خفضت تصنيف دوكسوري من إعصار إلى عاصفة اليوم، أبقى مكتب الأرصاد الجوية على التحذير الأحمر مع هطول الأمطار الغزيرة في مختلف الأقاليم وخاصة المناطق الشمالية مثل خبي وبكين وشانشي وخنان.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأنه من المرجح أن تشهد العاصمة أمطارا قياسية في حين أن المدن في إقليم خبي الذي يحيط ببكين غارقة في المياه. وذكر تلفزيون محلى أن 209 محطات للأرصاد الجوية في خبي سجلت أمطارا غزيرة بمستويات مختلفة.

وقالت وسائل الإعلام الرسمية إن دوكسوري أثر على 1.46 مليون شخص في فوجيان، حيث أعيد توطين أكثر من 363 ألفا، مما تسبب في خسائر اقتصادية مباشرة تزيد عن 3.1 مليار يوان (430 مليون دولار) حتى مساء أمس السبت.

فيما حذر خبراء الأرصاد من اقتراب العاصفة المدارية خانون، التي من المتوقع أن تكتسب بسرعة قوة الإعصار وتضرب هذا الأسبوع الساحل الصيني المكتظ بالسكان في مقاطعة تشجيانغ، بين شنغهاي وفوجيان.