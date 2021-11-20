فيضانات كندا تتسبب بمصرع 4 أشخاص ومغادرة عشرات الآلاف لمنازلهم

عثرت فرق الإنقاذ الكندية على 4 جثث في مجار طينية بمقاطعة كولومبيا البريطانية غربي البلاد، إذ تم إعلان حالة الطوارئ منذ الأربعاء الماضي بسبب الفيضانات.

وأشارت قناة “سي بي سي” المحلية نقلا عن الشرطة، الى أنه “في الوقت الحاضر، يستمر البحث عن شخص واحد مفقود على الأقل”.

وبدأت الأمطار في المنطقة نهاية الأسبوع الماضي، إذ هطلت أكثر من 250 مم من الأمطار على مدى عدة أيام، وهو ما يتجاوز المعدل الشهري.

وارتفع منسوب المياه في الخزانات بمقدار 3.5م، الأمر الذي أضطر عشرات الآلاف من إلى مغادرة منازلهم، وتسبب بنفوق الآلاف من الحيوانات الأليفة في المزارع المحلية. ‏​

وطلبت السلطات في غرب كندا أمس الجمعة من سكان المناطق المنكوبة جراء الفيضانات الشديدة في الأيام الأخيرة، الحدّ من استخدام الوقود بسبب صعوبات الإمداد في ظلّ سوء الأحوال الجوية.

وتسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت على المنطقة يومي الأحد والاثنين بانهيارات أرضية ودمرت طرقا وبنى تحتية وأغرقت مدنا بكاملها تحت الماء ما أجبر حكومة بريتيش كولومبيا على إعلان حال الطوارئ الأربعاء، على غرار ما فعلت في تموز/يوليو بسبب حرائق الغابات الهائلة.

وأُغلق خطّ أنابيب النفط “ترانس ماونتن” الذي ينقل النفط من مقاطعة ألبرتا الى سواحل بريتيش كولومبيا موقتًا.

وقال وزير الأمن العام مايك فارنوورث خلال مؤتمر صحافي “نطلب من الناس الحدّ من استهلاك الوقود ومن تنقلاتهم في المركبات في الوقت الحالي”.