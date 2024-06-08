فيضانات وعمليات إنقاذ جراء الأمطار الغزيرة في شرق أستراليا

تسببت الأمطار الغزيرة في فيضانات مفاجئة في سيدني، أكبر مدن أستراليا، اليوم السبت مما أدى إلى عمليات إنقاذ وأوامر إخلاء لعدد من الضواحي في مناطق منخفضة.

وقالت سلطات الطوارئ إنها نفذت 13 عملية إنقاذ وتلقت 297 اتصالا للاستغاثة من سكان سيدني عاصمة ولاية نيو ساوث ويلز خلال 24 ساعة حتى الخامسة صباحا بالتوقيت المحلي، بسبب الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة.

وذكرت خدمة الطوارئ في نيو ساوث ويلز في بيان صباح اليوم السبت إن 10 أوامر إخلاء طارئة صدرت في ضواحي شمال غرب المدينة.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية الأسترالية من احتمال حدوث فيضانات عارمة في شمال غرب سيدني، التي يبلغ عدد سكانها نحو خمسة ملايين نسمة، في وقت لاحق من اليوم السبت.

ووادي هاوكيسبيري-نيبيان في سيدني من السهول الفيضية المعرضة للفيضانات الخطيرة، نظرا لأن هناك خمسة روافد تغذيه مع وجود نقاط اختناق تحد من تدفق المياه إلى البحر فتتراكم المياه عند هطول الأمطار الغزيرة.

وتأتي حالة الطوارئ الأحدث بعد إنقاذ أكثر من 150 شخصا من مياه الفيضانات في شرق أستراليا في أبريل نيسان.

والفيضانات هي ثاني أكثر الكوارث الطبيعية إزهاقا للأرواح بعد موجات الحر في أستراليا، إذ تسببت في نحو 20 بالمئة من وفيات الكوارث الطبيعية بين عامي 1900 و2022 وفقا لجهاز (خدمة المناخ الأسترالية) التابع للحكومة الاتحادية.