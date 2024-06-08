السبت 2 ذو الحجة 1445 ﻫ - 8 يونيو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

فيضانات وعمليات إنقاذ جراء الأمطار الغزيرة في شرق أستراليا

منذ 37 دقيقة
A A A
طباعة المقال

تسببت الأمطار الغزيرة في فيضانات مفاجئة في سيدني، أكبر مدن أستراليا، اليوم السبت مما أدى إلى عمليات إنقاذ وأوامر إخلاء لعدد من الضواحي في مناطق منخفضة.

وقالت سلطات الطوارئ إنها نفذت 13 عملية إنقاذ وتلقت 297 اتصالا للاستغاثة من سكان سيدني عاصمة ولاية نيو ساوث ويلز خلال 24 ساعة حتى الخامسة صباحا بالتوقيت المحلي، بسبب الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة.

وذكرت خدمة الطوارئ في نيو ساوث ويلز في بيان صباح اليوم السبت إن 10 أوامر إخلاء طارئة صدرت في ضواحي شمال غرب المدينة.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية الأسترالية من احتمال حدوث فيضانات عارمة في شمال غرب سيدني، التي يبلغ عدد سكانها نحو خمسة ملايين نسمة، في وقت لاحق من اليوم السبت.

ووادي هاوكيسبيري-نيبيان في سيدني من السهول الفيضية المعرضة للفيضانات الخطيرة، نظرا لأن هناك خمسة روافد تغذيه مع وجود نقاط اختناق تحد من تدفق المياه إلى البحر فتتراكم المياه عند هطول الأمطار الغزيرة.

وتأتي حالة الطوارئ الأحدث بعد إنقاذ أكثر من 150 شخصا من مياه الفيضانات في شرق أستراليا في أبريل نيسان.

والفيضانات هي ثاني أكثر الكوارث الطبيعية إزهاقا للأرواح بعد موجات الحر في أستراليا، إذ تسببت في نحو 20 بالمئة من وفيات الكوارث الطبيعية بين عامي 1900 و2022 وفقا لجهاز (خدمة المناخ الأسترالية) التابع للحكومة الاتحادية.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

أوكرانيا: إسقاط 9 من 13 مسيرة روسية فوق أربع مناطق
تركيا تفرض رسوماً جمركية إضافية تبلغ 40% على واردات السيارات من الصين
الأونروا: حان الوقت لإجراء تحقيقات مستقلّة في الانتهاكات الإسرائيلية ضدنا

الأكثر قراءة

انقلاب باص المدرسة في نهر العاصي بدركوش - الدفاع المدني السوري
فيديو وصور.. نهر العاصي يبتلع حافلة أطفال في دركوش وفرق الإنقاذ تواجه صعوبات
حدود لبنان الجنوبية مع الأراضي المحتلة
مسؤول كبير بحزب الله يكشف مفاجأة عن "أجهزة التجسس" الإسرائيلية قرب لبنان!
عناصر من الشرطة الدنماركية
رئيسة وزراء دولة أوروبية تتعرض لضرب مبرح في العاصمة!