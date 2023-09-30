الفيضانات تحرر "أسد البحر" من أسره في نيويورك

استغل “أسد البحر” في حديقة الحيوانات المركزية بنيويورك، الفرصة للهروب لفترة وجيزة من حوض السباحة أثناء الفيضانات التي اجتاحت المدينة.

وأفادت قناة “ABC News”، بأنّ الحيوان تمكن من الفرار من القفص بسبب ارتفاع منسوب المياه، وتجول قليلاً ثمّ عاد إلى حوض السباحة”.

وأضافت: “إنّ مياه الفيضانات الناجمة عن هطول أمطار غزيرة غمرت المدينة، وتمّ إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحائها”.

A sea lion escaped from its pool at the Central Park Zoo amid the severe flooding that's pounding New York City, officials say. The water has since receded and the animals are safe in their exhibit. https://t.co/53ljtyerGS pic.twitter.com/Bjsj2eU5We — ABC News (@ABC) September 30, 2023

شوارع مغلقة بالكامل

وقد أدت أمطار شديدة الغزارة هطلت ليل الخميس الجمعة في شمال شرق الولايات المتحدة إلى غمر طرق في نيويورك وتعطيل جزئي لحركة مترو الأنفاق والمطارات، فيما دعت السلطات السكان إلى توخي الحذر الشديد.

وأعلنت حاكمة ولاية نيويورك كاثي هوتشول عبر منصة إكس “حالة الطوارئ” في نيويورك ولونغ آيلاند شرق المدينة الكبرى وفي وادي هدسون، بسبب “هطول شديد للأمطار”.

وأظهرت صور نشرتها وكالة فرانس برس ووسائل إعلام محلية وعلى شبكات التواصل الاجتماعي سيارات تسير بصعوبة على طرق غمرتها المياه، وشوارع مسدودة بالكامل بسبب ارتفاع المياه إلى مستوى نوافذ السيارات.

غمرت المياه جزئيًا محطات لمترو الأنفاق العملاقة في المدينة الكبرى وتم إغلاق العديد من الخطوط المركزية في بروكلين، وقالت الشركة المشغلة عبر منصة إكس “نواصل إزالة المياه الناجمة عن الفيضانات في عدة محطات في بروكلين ومانهاتن”.

كما أعلن مطار لاغارديا أن جميع وسائل الوصول إلى المحطة إيه “مغلقة حاليًا”.