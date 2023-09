الفيضانات تحرر "أسد البحر" من أسره في نيويورك

استغل “أسد البحر” في حديقة الحيوانات المركزية بنيويورك، الفرصة للهروب لفترة وجيزة من حوض السباحة أثناء الفيضانات التي اجتاحت المدينة.

وأفادت قناة “ABC News”، بأنّ الحيوان تمكن من الفرار من القفص بسبب ارتفاع منسوب المياه، وتجول قليلاً ثمّ عاد إلى حوض السباحة”.

وأضافت: “إنّ مياه الفيضانات الناجمة عن هطول أمطار غزيرة غمرت المدينة، وتمّ إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحائها”.

A sea lion escaped from its pool at the Central Park Zoo amid the severe flooding that's pounding New York City, officials say.

The water has since receded and the animals are safe in their exhibit. https://t.co/53ljtyerGS pic.twitter.com/Bjsj2eU5We

— ABC News (@ABC) September 30, 2023