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فيليب موريس تعلن زيادة أسعار السجائر في مصر

منذ 3 دقائق
سجائر

سجائر

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أعلنت شركة فيليب موريس عن زيادة أسعار منتجاتها في مصر، بما في ذلك السجائر التقليدية والتبغ المسخن، بما يتماشي مع التعديلات الضريبية الأخيرة الخاصة بالقيمة المضافة على منتجات التبغ.

وقالت الشركة إن الأسعار يتم وضعها على عبوات السجائر التقليدية ولفائف التبغ المسخن منذ عام 2022، ودعت تجار التجزئة والموزعين إلى الالتزام بالأسعار المعلنة.

وبحسب بيان من الشركة فإن السعر الرسمي لعبوة سجائر مارلبورو بأنواعها 69 جنيها، ومارلبورو كرافتد 59 جنيها، وإل أن إم بأنواعها 50 جنيها، وميريت بأنواعها 74 جنيها.

وبالنسبة للتبغ المسخن، فقد بلغ سعر عبوة التبغ المُسخن “HEETS Selections” بأنواعها 56 جنيها، وعبوة التبغ المُسخن “HEETS Dimensions” بأنواعها 56 جنيها، وعبوة التبغ المُسخن “TEREA” بأنواعها 56 جنيها.

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