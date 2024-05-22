فيليب موريس تقتني 14.7% من أسهم الشرقية للدخان المصرية

أعلنت شركة فيليب موريس إنترناشونال اليوم الأربعاء استحواذها على حصة أقلية غير مباشرة نسبتها 14.7 بالمئة في الشركة الشرقية، أكبر شركة لصناعة التبغ في مصر.

ولم تكشف فيليب موريس، أكبر شركة تبغ في العالم قياسا بالقيمة السوقية، عن قيمة الصفقة.

وذكرت أن الشركتين ستستكشفان المجالات المحتملة للتعاون الاستراتيجي في إطار الصفقة، بما في ذلك منتجات أجهزة التبغ المُسخن.

ومنتجات أجهزة التبغ المُسخن تقوم بتسخين التبغ بدلا من حرقه لتجنب المواد الكيميائية الضارة الناتجة عن الاحتراق.

وجهاز التبغ المُسخن (إيكوس) من إنتاج فيليب موريس أصبح له ريادة في السوق على مستوى العالم بالفعل، ولكن تحظى المنتجات بشعبية في الأسواق المتقدمة في الأغلب.

وتتطلع فيليب موريس في الآونة الأخيرة إلى زيادة الإقبال عليها في الأسواق النامية، بما في ذلك من خلال أجهزة تسخين التبغ الرخيصة.

وقال فريد دي‭‭ ‬‬فيلد رئيس الشركة في جنوب شرق آسيا ورابطة الدول المستقلة والشرق الأوسط وأفريقيا “نتطلع إلى استكشاف مجالات التعاون المحتملة مع الشركة الشرقية، بما في ذلك الفرص المتاحة لتزويد المدخنين البالغين في مصر بخيارات أفضل مقارنة بالسجائر”.

وبحلول الساعة 1435 بتوقيت جرينتش صعد سهم فيليب موريس 0.5 بالمئة.